Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φωτιά Πάτρα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, στην Πάτρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η καύση των ελαστικών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πλήρη κατάσβεση κι έτσι ο κίνδυνος αναζωπύρωσης δεν έχει εκλείψει πλήρως.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου, με δεκάδες λάστιχα να παραδίδονται στις φλόγες.

Το μήνυμα του 112

Ψηλές φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός -χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της καύσης ελαστικών- είχαν σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής, καθιστώντας την πυρκαγιά ορατή από μεγάλη απόσταση, σύμφωνα με το thebest.gr.

Λόγω των πυκνών καπνών ήχησε το 112 με σύσταση οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:48 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Καλλιάνος: «Τέλος» το ψυχρό σκηνικό, έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας – Η ανάρτηση Καλλιάνου

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση του καιρού που έφερε πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και χ...
21:40 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Μεντιλίμπαρ: Κάθε φορά που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τις ιδιαιτερότητες του αυριανού ντέρμπι του Ολυμπιακού με ...
20:02 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – «Επικίνδυνοι καπνοί, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους»

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (...
19:56 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Καστοριά: 15χρονος τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη στο σπίτι του – Έρευνες της αστυνομίας

Ένα 15χρονο αγόρι τραυματίστηκε από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στο δωμάτιο του σπιτιού ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς