Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, στην Πάτρα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η καύση των ελαστικών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πλήρη κατάσβεση κι έτσι ο κίνδυνος αναζωπύρωσης δεν έχει εκλείψει πλήρως.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, στον εξωτερικό χώρο του πρώην εργοστασίου, με δεκάδες λάστιχα να παραδίδονται στις φλόγες.

Το μήνυμα του 112

Ψηλές φλόγες και πυκνός μαύρος καπνός -χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της καύσης ελαστικών- είχαν σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής, καθιστώντας την πυρκαγιά ορατή από μεγάλη απόσταση, σύμφωνα με το thebest.gr.

Λόγω των πυκνών καπνών ήχησε το 112 με σύσταση οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε εικόνες: