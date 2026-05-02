Προειδοποίηση ΟΗΕ: Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνικών δυνατοτήτων

Η Βόρεια Κορέα επιταχύνει την ανάπτυξη των πυρηνικών και πυραυλικών της δυνατοτήτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης Ειρήνης του ΟΗΕ, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, προειδοποίησε, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι η Πιονγκγιάνγκ προχωρά σε νέες δοκιμές κεφαλών και επεκτείνει την παραγωγή σχάσιμου υλικού στη Γιονγκμπιόν.

Νέα στοιχεία, που παρουσίασε στο Συμβούλιο ο Τζέιμς Μπερν, διευθύνων σύμβουλος του Open Source Centre, δείχνουν συνεχιζόμενη καταστρατήγηση των κυρώσεων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας ένα «σαφές μοτίβο δραστηριότητας» που παραβιάζει τα ψηφίσματα 2371 (2017) και 2397 (2017).

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο μοτίβο παραβίασης των κυρώσεων του ΟΗΕ», δήλωσε ο κ. Μπερν.

Η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο τόνισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης του πυρηνικού κινδύνου και υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποτρέψει οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί η επείγουσα ανάγκη μείωσης του πυρηνικού κινδύνου, αποτροπής οποιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και επίτευξης της πλήρους εξάλειψής τους», δήλωσε η κ. ΝτιΚάρλο.

Η ίδια κάλεσε τη Βόρεια Κορέα «να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς της υποχρεώσεις» και επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα προς τη διεθνή κοινότητα «να τηρεί τα σχετικά καθεστώτα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας στις σχέσεις της με τη Βόρεια Κορέα».

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, η Πιονγκγιάνγκ συνέχισε, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και στις αρχές του 2026, τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων. Οι δοκιμές αφορούσαν πυραύλους μικρού βεληνεκούς, πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών, στρατηγικούς πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπογράμμισαν ότι οι ενέργειες της Βόρειας Κορέας υπονομεύουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, συμπεριλαμβανομένης της NPT, ενώ αυξάνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Αρκετά κράτη επισήμαναν ότι η φερόμενη στρατιωτική συνεργασία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία έχει εμβαθύνει τις γεωπολιτικές διαιρέσεις. Παράλληλα, ανέφεραν ότι το βέτο της Μόσχας, πριν από δύο χρόνια, το οποίο οδήγησε στη λήξη της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Επιτροπή Κυρώσεων 1718, αποδυνάμωσε την παρακολούθηση του καθεστώτος κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν αυστηρότερη εφαρμογή των κυρώσεων και επαναφορά της εντολής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων. Αντίθετα, η Κίνα και η Ρωσία τάχθηκαν υπέρ της χαλάρωσης των κυρώσεων και της ενίσχυσης του διαλόγου.

Η Ελλάδα, στην τοποθέτησή της, επανέλαβε τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας. Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, Ιωάννης Σταματέκος, επαναβεβαίωσε τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Απόφασης 1718 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλων των σχετικών μεταγενέστερων αποφάσεων.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε επίσης ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Ο ίδιος τόνισε ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Παράλληλα, ο Έλληνας διπλωμάτης επισήμανε τη στρατιωτική παρουσία της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της κρίσης με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ