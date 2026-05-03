Γιώργος Μυλωνάκης: Σημάδια βελτίωσης ύστερα από 17 ημέρες νοσηλείας – Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίδρασή του

Μια σκληρή μάχη εξακολουθεί να δίνει στην Εντατική ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη. Ο ίδιος νοσηλεύεται εδώ και 17 ημέρες στον «Ευαγγελισμό», με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί κατέγραψαν κάποιες οπτικές και κινητικές αντιδράσεις. Το στοιχείο αυτό θεωρείται θετικό, αν και ακόμη πρώιμο, σημάδι για την κατάσταση της υγείας του.

Η διαδικασία μείωσης και διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει προχωρήσει, καθώς η κλινική εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ωστόσο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος, ενώ οι γιατροί παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εκτίμηση της κατάστασής του.

Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκ νέου το Σάββατο τον Γιώργο Μυλωνάκη στο νοσοκομείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναγνώρισε τον Πρωθυπουργό και του έγνεψε. Η αντίδραση αυτή εντάσσεται στα σημάδια που κατέγραψαν οι γιατροί και αξιολογείται με προσοχή.