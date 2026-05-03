Πόρτο: Στέφθηκε πρωταθλήτρια Πορτογαλίας για 31η φορά – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Πόρτο

Η Πόρτο κατέκτησε το πρωτάθλημα Πορτογαλίας για 31η φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε 1-0 την Αλβέρκα στην 31η αγωνιστική της Primeira Liga. Οι «Δράκοι» αύξησαν τη διαφορά τους από την Μπενφίκα στους 9 βαθμούς και εξασφάλισαν τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Η Μπενφίκα είχε χάσει νωρίτερα ουσιαστικά κάθε ελπίδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε με 2-0, όμως οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την αποβολή του Οταμέντι στο 55’ και έφεραν το ματς στα ίσια μέσα σε 12 λεπτά.

Η κατάσταση για την Μπενφίκα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς κινδυνεύει να μείνει και εκτός Champions League. Η Σπόρτινγκ έχει την ευκαιρία, με νίκη επί της Γκιμαράες, να την πιάσει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Το παράδοξο για την ομάδα του Μουρίνιο ήταν η απόφαση να μείνει στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο πρώτος σκόρερ της, Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας στράικερ δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τη διαχείρισή του σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Νασιονάλ-AVS 1-2
  • Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
  • Αρούκα-Σάντα Κλάρα 2-2
  • Φαμαλικάο-Μπενφίκα 2-2
  • Πόρτο-Αλβέρκα 1-0
  • Κάσα Πία-Τοντέλα 3/5
  • Μπράγκα-Εστορίλ 3/5
  • Ρίο Αβε-Ζιλ Βισέντε 3/5
  • Σπόρτινγκ Λισ.-Γκιμαράες 4/5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

  1. Πόρτο 85 -32αγ.–ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
  2. Μπενφίκα 76 -32αγ.
  3. Σπόρτινγκ Λισ. 73
  4. Μπράγκα 56
  5. Φαμαλικάο 52 -32αγ.
  6. Ζιλ Βισέντε 49
  7. Γκιμαράες 42
  8. Μορεϊρένσε 42 -32αγ.
  9. Αλβέρκα 38 -32αγ.
  10. Εστορίλ 37
  11. Αρούκα 36 -32αγ.
  12. Ρίο Άβε 34
  13. Σάντα Κλάρα 33 -32αγ.
  14. Νασιονάλ 31 -32αγ.
  15. Εστρέλα Αμαδόρα 28 -32αγ.
  16. Κάσα Πία 26
  17. Τοντέλα 22
  18. AVS 17 -32αγ. –ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ–

