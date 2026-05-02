Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Σημαντικό βήμα παραμονής για τους Αρκάδες

Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοδώρησε με 4-2 τον Ατρόμητο στην Αρκαδία στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Playouts της Super League και παρέμεινε στο κόλπο της παραμονής.

Οι Αρκάδες έφτασαν στους 28 βαθμούς όσους και ο Πανσερραϊκός, με την ΑΕΛ να μένει στην τελευταία θέση με 25. Στον αντίποδα η αθηναϊκή ομάδα είναι στην 9η θέση με 40 βαθμούς.

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Αστέρα, αφού μόλις στο 10ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα με τον Κετού να κάνει το 1-0 με υπέροχο τελείωμα μετά από πάσα του Έντερ. Ο Ατρόμητος στο 22′ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση με τον Μπάκου να περνάει όποιον βρήκε μπροστά του και στη συνέχεια να πασάρει στον Τσιγγάρα, αλλά ο Παπαδόπουλος με εξαιρετική επέμβαση του αρνήθηκε το γκολ. Και αφού οι φιλοξενούμενοι δεν ισοφάρισαν, ο Αστέρας διεύρυνε το προβάδισμα του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο στο 33ο λεπτό. Το ονειρικό ημίχρονο συνεχίστηκε για τους Αρκάδες, που στο 39′ με τον Άλχο να σπρώχνει την μπάλα στα δίκτυα από κοντινή απόσταση μετά από φάση διαρκείας. Στα εναπομείναντα λεπτά του πρώτου μέρους δεν άλλαξε κάτι, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 3-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο, καθώς στο 47′ ο Σιλά έκανε την σέντρα από τα αριστερά και ο Αλμύρας με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι κάνοντας το 4-0 για την ομάδα του. Μετά και το τέταρτο τέρμα ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε, με την επόμενη καλή στιγμή να καταγράφεται στο 67′ όταν ο Μπάκου βγήκε αντιμέτωπος με τον Παπαδόπουλο αλλά ο τερματοφύλακας του Αστέρα βγήκε νικητής από την μεταξύ τους μονομαχία. Ο Ατρόμητος στο τελευταίο δεκάλεπτο μείωσε με κεφαλιά του Τζοβάρα μετά από σέντρα του Ουκάκι, ενώ στο 86′ ο Τσούμπερ με μακρινό σουτ έγραψε το τελικό 4-2.

ΓΚΟΛ: 11′ Κετού, 34′ Μπαρτόλο ΠΕΝ, 39′ Άλχο, 47′ Αλμύρας / 82′ Τζοβάρας, 86′ Τσούμπερ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: / 26′ Τσακμάκης, 40′ Γκουγκεσασβίλι

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Άλχο, Έντερ (56′ Μούμο), Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα (56′ Καλτσάς).

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Πνευμονίδης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσιλούλης (61′ Ουκάκι), Μπάκου, Τσακμάκης (46′ Μήτογλου), Τσούμπερ και Μουτουσαμί (61′ Μίχορλ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play Out της Super League:

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2

Πηγή: ertsports