Super League – Playouts: Χαμός στην… ουρά της βαθμολογίας – 4 ομάδες προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό

Η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 6ης αγωνιστικής των playouts. Η ΑΕΛ Novibet παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Παναιτωλικός γνώρισε νέα ήττα και βρέθηκε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Τρία εύστοχα πέναλτι καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη βαθμολογία των playouts μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής. Τα ίδια πέναλτι ίσως παίξουν σημαντικό ρόλο και στη μάχη για την παραμονή, καθώς οι ομάδες διεκδικούν την αποφυγή του υποβιβασμού στη Super League 2.

Το πρώτο πέναλτι ήταν αυτό που πέτυχε ο Πόμπο στο Αγρίνιο. Ο παίκτης της Κηφισιάς έδωσε στην ομάδα του το μεγάλο διπλό με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό.

Το δεύτερο εύστοχο πέναλτι ήταν του Νίκου Καρέλη στο 99ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ Novibet. Ο έμπειρος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στα «λιοντάρια».

Η τριάδα των εύστοχων πέναλτι ολοκληρώθηκε στην Τρίπολη. Ο Μπαρτόλο βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα, έκανε το 2-0 για τον Αστέρα απέναντι στον Ατρόμητο και ουσιαστικά «κλείδωσε» από νωρίς το πολύτιμο τρίποντο. Η ομάδα της Τρίπολης πήρε τελικά τη νίκη με το εμφατικό 4-2.

Στους μεγάλους χαμένους της αγωνιστικής βρίσκεται η Λάρισα, η οποία κρατούσε στα χέρια της μια σημαντική νίκη, αλλά τελικά έμεινε στην τελευταία θέση. Δύσκολη είναι και η κατάσταση για τον Παναιτωλικό, καθώς οι Αγρινιώτες παρουσιάζουν χειρότερη εικόνα από αγώνα σε αγώνα.

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την τρίτη ήττα του στα playouts και πλέον βρίσκεται μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2

Η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 34 Παναιτωλικός 31 Πανσερραϊκός 28 Αστέρας Τρίπολης 28 ΑΕΛ Novibet 25

Η επόμενη αγωνιστική – 7η αγωνιστική, Σάββατο 9 Μαΐου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος – Παναιτωλικός, 19:30

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

8η αγωνιστική – Τρίτη 12 Μαΐου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά – Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική – Σάββατο 16 Μαΐου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαΐου