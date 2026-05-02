Ευγενία Δημητροπούλου: Η μητρότητα είναι κάτι που με εκπλήσσει κάθε μέρα

Η Ευγενία Δημητροπούλου μίλησε για την 6χρονη κόρη της και την πρώτη ημέρα που την υποδέχτηκαν στο σπίτι τους, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία από το μοναδικό «ταξίδι» της μητρότητας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Μαμά-δες» και τη Λένα Παπαληγούρα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στο παιδί, που μαζί με τον σύζυγό της υιοθέτησαν το 2021 και εξήγησε ότι αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

«Η κόρη μου ετοιμάζεται να πάει 1η δημοτικού. Διανύουμε μια ωραία φάση γιατί ακόμα οι υποχρεώσεις της δεν είναι πολλές και ταυτόχρονα έχουμε χρόνο, παίζουμε πολύ. Τώρα που έχει μεγαλώσει νιώθω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα παρέα» είπε αρχικά και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «η μητρότητα είναι κάτι που με εκπλήσσει κάθε μέρα. Ο καθένας μεταφέρει την εμπειρία του».

Μιλώντας για την καθημερινότητά τους, είπε πως «η Εύα ξυπνάει μες στη νύχτα, είναι δύσκολη στο να ξανακοιμηθεί και γενικότερα είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Ξέρω άλλους γονείς που κοιμούνται κανονικότατα όλο το βράδυ και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι μ’ αυτό. Για εμάς αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει δουλειά. Το δουλεύουμε, το παλεύουμε, το παλεύει και η ίδια και το λέει, “μαμά σήμερα τα κατάφερα”».

«Η μητρότητα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις και ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με κάποιες εύκολες και με κάποιες δύσκολες. Σίγουρα βρίσκει χαρά και ικανοποίηση μέσα σε κάποιες, κάποιες άλλες τον δυσκολεύουν, κάποια στάδια» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ενώ τόνισε ότι «έχουμε πει ότι θα κάνουμε ταξίδι στην Αφρική κάποια στιγμή μόλις μεγαλώσει, είτε στη χώρα της είτε αλλού. Δεν είναι κάτι που έχει ζητήσει η ίδια».

Μιλώντας για την πρώτη ημέρα που η Εύα μπήκε στο σπίτι της, περιέγραψε ότι «περπατούσε και την είχαμε αφήσει μόνη της να μπει και να ανακαλύψει. Το εντυπωσιακό ήταν ότι αφού περπάτησε και πήγε στο δωμάτιό της, ήταν σαν να ήταν πάντα εκεί. Ήταν εντυπωσιακό και γι’ εμένα».

Όσον αφορά το πόσο η ίδια άλλαξε με τη μητρότητα, εξομολογήθηκε πως «άλλαξα πάρα πολύ με τον ερχομό της. Ένιωσα ότι αποκτώ μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένιωσα ότι πρέπει να είμαι καλά, να βελτιώσω εμένα για να είμαι καλύτερη μαμά». «Έκανα ψυχοθεραπεία, νιώθω ότι με βοηθάει» τόνισε η Ευγενία Δημητροπούλου.

