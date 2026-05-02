Eurovision 2026: Ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν ξεκινήσουν οι πρόβες

Στη Βιέννη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (01/05), ο Akylas, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας φέτος στη Eurovision.

Η άφιξη του Έλληνα εκπροσώπου συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο, με φίλους του διαγωνισμού και Έλληνες της διασποράς να συγκεντρώνονται για να τον υποδεχτούν και να του ευχηθούν καλή επιτυχία.

Στο πλευρό του βρίσκονται βασικά μέλη της ελληνικής αποστολής, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και η Παρθένα Χοροζίδου, ενώ την ομάδα συμπληρώνουν οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Ο Akylas μοιράστηκε το πρωί του Σαββάτου, μια φωτογραφία με την ομάδα του, όπου όλοι οι συνεργάτες του φορούσαν το χαρακτηριστικό σκουφάκι του.