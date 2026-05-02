Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla στη Βιέννη – «Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του» λέει η αδελφή του

Enikos Newsroom

Lifestyle

akylas

Η αδελφή του Akyla, που εκπροσωπεί την χώρα μας στη Eurovision 2026, Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδου μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και τη Νίκη Κλωνάρη για τον καλλιτέχνη, το δημιουργικό άγχος και το όνειρό του που έγινε πραγματικότητα.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και ο ίδιος το ίδιο. Νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει σαν να του το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός. Και προσπαθεί, είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι γύρω στα επτά χρόνια. Το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του. Και να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, εντάξει έχει άγχος, αλλά από κει και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Παρόλο που δεν… μου λέει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πολλή πρόβα, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Είναι πολύ κοινωνικό παιδί. Πάντα ήταν μέσα στην ενέργεια, πάντα σε όλες τις παραστάσεις, οτιδήποτε, θα ήταν, πάντα ήθελε να έχει κάποιο ρόλο. Και… γενικά ήταν μέσα στην ενέργεια. Γενικά τραγουδούσε, η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Lady Gaga, από μικρός. Είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της. Αλλά και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται… Και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, το θυμάται πολύ έντονα. Από μικρός ήθελε να μπει σε αυτό το χώρο, από μικρός το ονειρευόταν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια. Και η μητέρα του, ο πατέρας του, κι εγώ η ίδια, για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Είμαστε δίπλα του και είμαστε κοντά του» ανέφερε η Ελένη.

 

Οι ρυθμοί θα είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, καθώς σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

10:42 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

