Μυρτώ Αλικάκη: «Είναι λεπτή η ισορροπία, υπήρξαν σίγουρα δύσκολες φάσεις και είναι πολλή η κούραση»

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και στους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Σαράντη και Γεωργία Φέκου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αισιόδοξη πλευρά της και για τον τρόπο με τον οποίο την επικοινωνεί διαχρονικά στα παιδιά της.

Για εσάς τι ήταν πιο δύσκολο; Να βρείτε το φως ή να αποδεχτείτε το σκοτάδι;

«Νομίζω πως το φως υπήρχε μέσα μου, πάντα το έβλεπα. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Το θέμα δεν είναι να μεγαλώνουμε χωρίς πόνο, φόβο ή δυσάρεστα αισθήματα. Πάντα θα υπάρχουν. Πρέπει να τα αποδεχόμαστε και να βρίσκονται σε ισορροπία με τα θετικά. Είχα διαβάσει μικρή πως, όταν ένα παιδί ρωτάει κάτι τον γονιό του, σημαίνει πως είναι έτοιμο να λάβει την απάντηση. Εγώ κάπως το διεύρυνα και πλέον πιστεύω πως, όταν τα παιδιά ζητάνε κάτι, είναι έτοιμα και να το κάνουν.».

Η Μυρτώ Αλικάκη εξήγησε ότι η μητρότητα απαιτεί λεπτές ισορροπίες, καθώς ο γονιός χρειάζεται να προστατεύει τα παιδιά του, χωρίς να περιορίζει την ανάγκη τους να δοκιμάζονται και να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους.

Ήταν εύκολο να το δεχτείτε αυτό ως μητέρα;

«Όταν ένιωθα ότι θέλουν να δοκιμαστούν σε κάτι, προσπαθούσα να τα αφήνω. Είναι λεπτή η ισορροπία. Υπήρξαν σίγουρα δύσκολες φάσεις και είναι πολλή η κούραση. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτά τα δύο κάπως συντελούσαν στην ισορροπία. Το σπίτι και τα παιδιά σε γειώνουν και την ίδια στιγμή ιεραρχούν τη ζωή σου με μαγικό τρόπο. Σε βοηθάνε να βγαίνεις από το ναρκισσιστικό και το εγωιστικό του πράγματος, κάτι που οι ηθοποιοί το έχουμε λίγο παραπάνω.».