Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε την Παρασκευή την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Οδησσό και στο Ντνίπρο, δύο μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας που έχουν δεχθεί σφοδρά ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν και την Οδησσό, ενώ υποστήριξε ότι τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.

Το Ντνίπρο, που αποτελεί σημαντική βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας, έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones. Την ίδια ώρα, το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, με στόχο να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. Η νέα δέσμευση του Ζελένσκι δείχνει ότι το Κίεβο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία κρίσιμων πόλεων και υποδομών, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ψυχολογία των χρωμάτων για να προσελκύσετε τον έρωτα της ζωής σας

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Έρχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.500 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Nέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τον καρκίνο του παγκρέατος χρόνια πριν από τη διάγνωση – Τι είναι το R...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:22 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

The Real Greek: Κλείνει 9 εστιατόρια στο Ηνωμένο Βασίλειο – Χάνονται 151 θέσεις εργασίας

Η αλυσίδα εστιατορίων The Real Greek πρόκειται να κλείσει 9 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ...
05:16 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

«Με το τέλος του πολέμου, οι τιμές θα πέσουν σαν πέτρα» – Δήλωση Ντόναλντ Τραμπ για την εκτόξευση του Μπρεντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η οικονομία θα «ανακάμψει», ενώ υιοθέτησε απολογητικό τόνο για ...
05:08 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Αιματηρό αδιέξοδο στο Λίβανο: Απώλειες αμάχων και καταρρίψεις drones της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ

Ο απολογισμός των θυμάτων από τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανήλθε σε 13 νεκρούς, αν...
03:45 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

Η εργατική συνομοσπονδία της Βολιβίας (COB) κήρυξε χθες Παρασκευή απεργία διαρκείας, καθώς κατ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς