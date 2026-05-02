Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας σε Οδησσό και Ντνίπρο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε την Παρασκευή την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Οδησσό και στο Ντνίπρο, δύο μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας που έχουν δεχθεί σφοδρά ρωσικά πλήγματα το τελευταίο διάστημα.

«Για το Ντνίπρο, θα υπάρξουν επιπλέον συστήματα ραντάρ, εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών και περισσότερο προσωπικό», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αφορούν και την Οδησσό, ενώ υποστήριξε ότι τα ποσοστά αναχαιτίσεων έχουν ήδη αυξηθεί. «Ωστόσο, πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», παραδέχθηκε.

Το Ντνίπρο, που αποτελεί σημαντική βιομηχανική πόλη της Ουκρανίας, έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones. Την ίδια ώρα, το λιμάνι της Οδησσού και η γύρω περιοχή βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει αποκτήσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από τη Δύση, με στόχο να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. Η νέα δέσμευση του Ζελένσκι δείχνει ότι το Κίεβο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία κρίσιμων πόλεων και υποδομών, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.