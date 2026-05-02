Σαν σήμερα 2 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νομιμοποίηση της Κάνναβης

Παγκόσμια Ημέρα Τόνου

Παγκόσμια Ημέρα των Blogger

Γεγονότα

1879: Ιδρύεται στη Μαδρίτη το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα από τον Πάβλο Ιγλέσιας.

1893: Διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των ελλήνων σοσιαλιστών για την Εργατική Πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης.

1933: Gleichschaltung: ο Αδόλφος Χίτλερ απαγορεύει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

1941: Ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βυτίνα από τις δυνάμεις Κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός.

1945: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πτώση του Βερολίνου. Οι Σοβιετικοί στρατιώτες καταλαμβάνουν το κτήριο του Ράιχσταγκ.

1966: Ο σκωτσέζος μηχανικός Τζέιμς Γκουντφέλοου πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN).

1977: Απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

1998: Ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2010: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα, στο πλαίσιο της συμφωνία για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο.

Γεννήσεις

1860: Τέοντορ Χερτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. (Θαν. 3/7/1904)

1970: Γιώργος Γαλίτης, Έλληνας ηθοποιός

1975: Ντέιβιντ Μπέκαμ, Άγγλος σούπερ-σταρ του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

1978: Γιάννης Σκοπελίτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι