Ηγουμενίτσα: Το… ταξίδι του μισού τόνου ακατέργαστης κάνναβης σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα – Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ η αξία των ναρκωτικών

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

κάνναβη Ηγουμενίτσα

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό μισού τόνου ακατέργαστης κάνναβης σε νταλίκα, το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες μετέφερε νόμιμο φορτίο: Ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία τύπου σκανκ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το συγκεκριμένο φορτηγό, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει εδώ και περίπου έναν μήνα από τις βουλγαρικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βουλγαρικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει για ύποπτα φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η μεγάλη αυτή ποσότητα των ναρκωτικών είχε παραληφθεί το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθη ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Οι αστυνομικοί, πάντως, εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός, ενώ κατασχέθηκαν 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, 50χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή – μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς και στελεχών και σκύλου – ανιχνευτή αρμόδιας λιμενικής Αρχής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ειδικότερα, ο 50χρονος κατελήφθη να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 48-συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του -1.700.000- ευρώ.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

507 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
τράκτορας,
επικαθήμενο,
120 ευρώ και
2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών: Πόσες προσφυγές έγιναν και πόσοι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν – Αναλυτικά τα στοιχεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
19:07 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ατύχημα στον Άραξο: Τρεις τραυματίες σε τελετή υποδοχής αεροσκάφους

Με ένα ατύχημα σημαδεύτηκε η τελετή υποδοχής αεροσκάφους, στον Άραξο. Τρία άτομα τραυματίστηκα...
17:18 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Δυτική Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης – Οι επιχειρήσεις σε Αγία Βαρβάρα και Κορυδαλλό

Σε τέσσερις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης προχώρησαν το β...
16:55 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε δύο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – Μία προσαγωγή, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις

Αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 30ής Απριλίου σε δύο οικισμούς του Δήμου...
16:48 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν οι 2 επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο με δύο επι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς