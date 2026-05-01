Ηγουμενίτσα: Το… ταξίδι του μισού τόνου ακατέργαστης κάνναβης σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα – Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ η αξία των ναρκωτικών

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό μισού τόνου ακατέργαστης κάνναβης σε νταλίκα, το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες μετέφερε νόμιμο φορτίο: Ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες. Ωστόσο, ανάμεσα στις παλέτες και τις κούτες με το εμπόρευμα, οι διακινητές είχαν επιμελώς κρύψει δεκάδες συσκευασίες με τη ναρκωτική ουσία τύπου σκανκ.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Οι ελληνικές αρχές είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το συγκεκριμένο φορτηγό, αξιοποιώντας κρίσιμες πληροφορίες που είχαν λάβει εδώ και περίπου έναν μήνα από τις βουλγαρικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι βουλγαρικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει για ύποπτα φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η μεγάλη αυτή ποσότητα των ναρκωτικών είχε παραληφθεί το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθη ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Οι αστυνομικοί, πάντως, εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός, ενώ κατασχέθηκαν 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στον Λιμένα Ηγουμενίτσας, 50χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή – μεταφορά ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, από αστυνομικούς του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς και στελεχών και σκύλου – ανιχνευτή αρμόδιας λιμενικής Αρχής, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ειδικότερα, ο 50χρονος κατελήφθη να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο, όπου, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν 48-συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με έτερες παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης.

Όπως προέκυψε, οι εν λόγω ποσότητες παρελήφθησαν το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθησαν ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Σημειώνεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του -1.700.000- ευρώ.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

507 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

τράκτορας,

επικαθήμενο,

120 ευρώ και

2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: