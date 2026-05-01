Τουρνάς για αντιπυρική περίοδο: «Προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα – Η χρονιά θα αφιερωθεί στη δίωξη του εμπρηστή»

Ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης, που συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη, την προετοιμασία, την άμεση επέμβαση και την αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών συμβάντων, υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες, που διαμορφώνει η κλιματική κρίση, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας, επισημαίνοντας πως «μπορεί ο καιρός ακόμα να είναι βροχερός και να μας ευνοεί, αλλά σύντομα θα έρθουν τα δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι κι γι’ αυτό».

Αναφορά έκανε και στις φετινές ιδιαιτερότητες, σημειώνοντας ότι η αυξημένη βλάστηση λόγω των καιρικών συνθηκών δημιουργεί νέους κινδύνους: «Η διαφορά μας, η φετινή απειλή είναι αυτή η οργιώδης βλάστηση λόγω της βροχόπτωσης, που πρέπει όλοι να δούμε τι θα κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο».

Σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατ. στρέμματα, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές.

«Ας κάνουμε στην περίοδο της πρόληψης ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μειώσουμε τον κίνδυνο»

Ο Ευάγγελος Τουρνάς έδωσε σαφείς κατευθύνσεις για την ενίσχυση της πρόληψης, καλώντας σε στενή συνεργασία με δασικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς, καθώς και σε εντατικοποίηση των ελέγχων: «Ας κάνουμε στην περίοδο της πρόληψης ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μειώσουμε τον κίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ, έθεσε συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο «μέχρι 15 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι «φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα εναέρια μέσα (από 49 πέρυσι),το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωρά η ένταξη ακόμη 600, έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεση μας 100 μη επανδρωμένα μέσα (drones) τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, επεσήμανε τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που καλείται να διαχειριστεί ο μηχανισμός. «Όταν φτάνουμε να έχουμε 120 πυρκαγιές σε μία ημέρα, 9.000 πυρκαγιές συνολικά τον χρόνο η διάσπαση των δυνάμεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα δυσκολίας» είπε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού: «Η εκπαίδευση, η επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού είναι απαραίτητη και να γίνει ειδικά αυτή την περίοδο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντιμετώπιση των εμπρησμών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «φέτος η χρονιά θα αφιερωθεί στη δίωξη του εμπρηστή, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση» ενώ έδωσε παραδείγματα επιβολής υψηλών προστίμων και ποινών που έχουν ήδη επιβληθεί.

Τέλος, ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος: «Μένουμε πιστοί στο δόγμα: επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή» και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο Πυροσβεστικό Σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως, «είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων Επιχειρήσεων και Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΠΣ), ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), οι Συντονιστές Επιχειρήσεων, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), οι Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), καθώς και οι Διοικητές των Ειδικών Μονάδων (ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ), Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΥ) και Πυροσβεστικών Κλιμακίων (ΠΕΚΕ) από όλη τη χώρα.