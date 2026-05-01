Νετανιάχου: Με βίντεο από το γυμναστήριο απαντά στις αιχμές για την υγεία και την ηλικία του

Απαντώντας στις φήμες και σε όσους αμφισβητούν την κατάσταση της υγείας του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο από την προπόνησή του στο γυμναστήριο. Με αυτή την κίνηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η πρόσφατη δημόσια συζήτηση στη χώρα του γύρω από την ηλικία και τη φυσική του κατάσταση, καθώς στο θέμα αναφέρθηκαν και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για κακοήθη όγκο στον προστάτη, αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη τον Δεκέμβριο του 2024, υποστηρίζοντας ότι η κατάστασή του έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς και ότι η υγεία του είναι καλή.

Στο βίντεο, το οποίο ανάρτησε στη σελίδα του στο Instagram, ο Νετανιάχου γυμνάζεται στο γυμναστήριο του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Eμφανίζεται με αθλητική περιβολή να σηκώνει βάρη, να ανεβαίνει σκάλες και να τρώει ένα βραστό αυγό.