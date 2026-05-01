Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Δήμητρα Κόκκορη

Διεθνή Νέα

Trump
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων και φορτηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%, εντείνοντας τη διατλαντική εμπορική αντιπαράθεση.

«Η ΕΕ δεν τηρεί τη συμφωνία»

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική συμφωνία».

Όπως ανέφερε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 25%».

«Καμία επιβάρυνση για παραγωγή στις ΗΠΑ»

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιβάλλονται δασμοί σε εταιρείες που παράγουν οχήματα εντός των ΗΠΑ.
«Είναι πλήρως κατανοητό ότι αν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ δασμός», σημείωσε.

Επενδύσεις-ρεκόρ στην αμερικανική βιομηχανία

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επενδύσεις άνω των 100 δισ. δολαρίων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, κάνοντας λόγο για «ρεκόρ στην ιστορία της παραγωγής αυτοκινήτων και φορτηγών».
Όπως είπε, νέα εργοστάσια, στελεχωμένα με Αμερικανούς εργαζόμενους, πρόκειται να λειτουργήσουν σύντομα.

Κλιμάκωση της εμπορικής έντασης

Η ανακοίνωση αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, με αναλυτές να προειδοποιούν για πιθανές αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες και επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

20:25 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Ένοχος για βιασμό ο συνιδρυτής της Superdry Τζέιμς Χόλντερ

Ένοχος για βιασμό κρίθηκε ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της γνωστής βρετανικής εταιρείας ένδυση...
20:08 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω να ισοπεδώσω το Ιράν – Αλλά είναι μια επιλογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο βασικές επιλογές απέναντι στο Ιράν...
19:55 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Νετανιάχου: Με βίντεο από το γυμναστήριο απαντά στις αιχμές για την υγεία και την ηλικία του

Απαντώντας στις φήμες και σε όσους αμφισβητούν την κατάσταση της υγείας του, ο Μπέντζαμιν Νετα...
19:45 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Το Ιράν θέλει συμφωνία αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μέχρι...
MUST READ

