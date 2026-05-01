Θεσσαλονίκη: Κλείνουν μετά τις 20:00 τρεις σταθμοί του Μετρό, λόγω απεργίας της ΓΣΕΕ

Κλειστοί θα μείνουν μετά τις 20:00 έως και τη λήξη της λειτουργίας της γραμμής (23:00), τρεις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Πανεπιστήμιο», «Ευκλείδης» και «Βούλγαρη» για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ενώ η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης- «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»- είχαν κλείσει από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 16:00, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.