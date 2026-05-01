Καιρός: Βροχερό το σκηνικό την Πρωτομαγιά – Οι 8 περιοχές με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού σήμερα, Πρωτομαγιά, με σημαντικά ύψη βροχής να σημειώνονται κυρίως στα κεντρικά τμήματα.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα κεντρικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και κυρίως στην Εύβοια, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του Χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 17:40 ώρα Ελλάδας καταγράφηκε στη Σέττα Εύβοιας με 55,6 mm.

Χάρτης. Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 17:40 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 01/05/2026.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

  • Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

  • Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
  • Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.
  • Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

 

