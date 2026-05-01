Ιερουσαλήμ: Βίντεο σοκ από την άγρια επίθεση άνδρα σε μοναχή – Η σύλληψη και οι αντιδράσεις

Ένας άνδρας συνελήφθη από την ισραηλινή αστυνομία μετά από επίθεση σε Γαλλίδα μοναχή στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, σύμφωνα με το BBC.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη μοναχή, ντυμένη με γκρι ράσο, να δέχεται σπρώξιμο από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι της σε πέτρινο μπλοκ.

Ο δράστης, που φέρεται να φορούσε κιπά (παραδοσιακό εβραϊκό κάλυμμα κεφαλής) και τζιτζίτ (τελετουργικά κρόσσια ενδύματος), αρχικά απομακρύνεται, αλλά επιστρέφει και τη χτυπά ενώ βρίσκεται στο έδαφος.

An Israeli settler attacked a Christian nun in Jerusalem. Any comment from Christian zionists? pic.twitter.com/yTAwTlBLYS — Hadi (@HadiNasrallah) April 30, 2026

Σύλληψη υπόπτου για ρατσιστική επίθεση

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο ως ύποπτο για επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Σε ανακοίνωσή της, υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει «με απόλυτη σοβαρότητα κάθε επίθεση κατά μελών θρησκευτικών κοινοτήτων» και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στη βία.

Αντιδράσεις από Γαλλία και Ισραήλ

Ο πατέρας Ολιβιέ Ποκιγιόν, διευθυντής της Γαλλικής Βιβλικής και Αρχαιολογικής Σχολής όπου εργάζεται η μοναχή, έκανε λόγο για «απρόκλητη επίθεση» και ζήτησε άμεση απόδοση ευθυνών.

Το γαλλικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ καταδίκασε έντονα το περιστατικό, ενώ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση «ντροπιαστική» και αντίθετη με τις αξίες της θρησκευτικής ελευθερίας.

Αύξηση περιστατικών κατά χριστιανών

Η επίθεση σημειώνεται σε περίοδο αυξημένων περιστατικών παρενόχλησης χριστιανών κληρικών και προσκυνητών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ από ακραία στοιχεία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επιθέσεις, φθορές σε εκκλησιαστική περιουσία και εντάσεις γύρω από ιερούς χώρους.

Έκθεση του 2025 από το Κέντρο Rossing κάνει λόγο για «αύξηση της εχθρότητας προς τον χριστιανισμό», συνδέοντάς την με πολιτική πόλωση και υπερεθνικιστικές τάσεις.

Ευαίσθητη περιοχή με θρησκευτικό συμβολισμό

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Κενάκλιο, στο Όρος Σιών, σημείο ιερό τόσο για τους χριστιανούς, ως τόπος του Μυστικού Δείπνου, όσο και για τους εβραίους, που το συνδέουν με τον τάφο του βασιλιά Δαβίδ.

