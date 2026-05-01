Βελόπουλος: Θράσος να κάνουν δηλώσεις την Πρωτομαγιά οι «άεργοι» της πολιτικής

«Αποτελεί μνημείο θράσους να βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κλπ που ουδέποτε εργάστηκαν, να ομιλούν για τα εργασιακά και να κάνουν μάλιστα «προτάσεις» ακόμα και για τις ημέρες εργασίας», τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του.

«Καλύτερα λοιπόν στην εργατική Πρωτομαγιά, οι άεργοι της πολιτικής να μην ομιλούν και να μας δείξουν τα ένσημα τους αφαιρώντας αυτά του… «κομματικού σωλήνα», τα «βυσματικά» και αυτά της οικογενειοκρατίας», καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.