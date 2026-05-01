Ίλιον: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς στο κατάστημα ανταλλακτικών – «Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς» λέει ο επιχειρηματίας

Δραματικές στιγμές έζησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας όπου εξαπλώθηκε η φωτιά που ξεκίνησε από το κατάστημα ανταλλακτικών, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/4) στο Ίλιον.

Η πολυκατοικία καταστράφηκε και κινδύνευσαν άνθρωποι λόγω της φωτιάς, που εξαπλώθηκε γρήγορα από το ισόγειο και το μαγαζί με τα ανταλλακτικά για αυτοκίνητα.

Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για πάνω από πέντε ώρες για την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, ενώ λόγω των εύφλεκτων υλικών, που βρίσκονταν στον χώρο, προκλήθηκαν και εκρήξεις.

«Αν είχε γίνει βράδυ, δεν θα είχε βγει κανείς ζωντανός από εδώ μέσα» λέει ένας κάτοικος της περιοχής.

Ένας από τους ενοίκους που βίωσαν τον εφιάλτη, περιγράφει πώς σώθηκε τελευταία στιγμή η οικογένειά του: «Ήταν η γυναίκα μου με τα παιδιά μου, είδε μια φωτιά να βγαίνει από εδώ μέσα, έτρεξαν πανικόβλητοι, άρχισαν να σκάνε διάφορα πράγματα και λαμπάδιασε όλο το κτίριο μέσα σε ελάχιστη ώρα», λέει στον ΑΝΤ1.

Η απαγωγή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, του καταστήματος με τα ανταλλακτικά, πριν από χρόνια είχε βιώσει μία πολύ δυσάρεστη περιπέτεια, καθώς είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2021 οι δράστες του έστησαν ενέδρα και τον απήγαγαν έξω από το σπίτι του στο Ντράφι. Τον κράτησαν σε κρησφύγετο επί 65 ημέρες με την οικογένειά του να καταβάλλει λύτρα ύψους 800.ο00 ευρώ. Τότε τον απελευθέρωσαν.

Λίγες ημέρες μετά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες και καταδικάστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα.

‘Ενας από τους εμπλεκόμενους, που αποφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τις αρχές, λίγους μήνες αργότερα είχε εμπλοκή στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στη Φωκίδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού.

Σημειώνεται ότι σχεδόν τα μισά από τα χρήματα που είχαν δοθεί στους δράστες, δεν εντοπίστηκαν ποτέ.

Τι λέει ο επιχειρηματίας: «Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς»

Στο κτίριο που κάηκε ολοσχερώς διέμεναν οι ηλικιωμένοι γονείς του 45χρονου επιχειρηματία, που, ευτυχώς, γλίτωσαν, όπως και οι υπόλοιποι ενοικιαστές

Ο επιχειρηματίας που είδε το κατάστημά του να γίνεται στάχτη μίλησε στον ΑΝΤ1. «Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα για εμάς. Ακόμα δεν έχω συνέλθει απ’ όσα βίωσα εγώ και η οικογένειά μου με την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου ήταν εκεί και μας ειδοποίησε για τη φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989 στο σημείο. Τα τελευταία χρόνια το κρατούσαμε μόνο για να πηγαίνει εκεί ο ηλικιωμένος πατέρας μου και να περνά τα πρωινά του. Οι γονείς μου μένουν από πάνω. Είναι μεγάλη η καταστροφή. Ευτυχώς κανείς από τις πέντε οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε. Περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε τι προκάλεσε την πυρκαγιά», ανέφερε ο επιχειρηματίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρέθηκαν από χθες στο σημείο της πυρκαγιάς, εστιάζουν την έρευνά τους στο ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος σε κάποιες καλωδιώσεις με ρεύμα.

Ακολουθώντας τους δείκτες απανθράκωσης, όπως ονομάζονται, οι άνδρες της Πυροσβεστικής οδηγήθηκαν στο ακριβές σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του καταστήματος ανταλλακτικών, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό.

Σήμερα μετέβη στο σημείο και πραγματογνώμονας διορισμένος από τη ΔΑΕΕ, προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και στη συνέχεια να συντάξει και εκείνος πόρισμα. Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής, με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

