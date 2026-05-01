Γεωργιάδης: «Η έλευση του κόμματος του Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις» – Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή φωτογραφία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από επίσκεψη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις!». Ο υπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από την Καισαριανή, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κρατούσε κόκκινο γαρύφαλλο.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Η ανάρτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος του κόμματος κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για «εμμονή» με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο κ. Γεωργιάδης «έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κόμμα τιμά σταθερά το Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατά τα χρόνια της προεδρίας του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ, όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του υπουργού Υγείας, αναφέροντας: «Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός».

Ο κ. Τσουκαλάς συνέχισε σε υψηλούς τόνους και σχολίασε: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε, τέλος, τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι «ο Πρωθυπουργός, που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβασή του, ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματός του για την απρέπειά του».