Επιστολή Τραμπ στο Κογκρέσο: «Τερματίστηκε» ο πόλεμος με το Ιράν – Ο ελιγμός για να παρακάμψει το όριο των 60 ημερών

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Παρασκευή στους νομοθέτες πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει «τερματιστεί», σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση για το αν απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Ο Λευκός Οίκος εξέθεσε το σκεπτικό του σε επιστολή, την οποία έχει στη διάθεσή του το POLITICO, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συμπλήρωσε τη νομική προθεσμία των 60 ημερών, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν, εκτός εάν οι νομοθέτες εγκρίνουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Μια κατάπαυση του πυρός με την Τεχεράνη, υποστήριξε ο Τραμπ, ουσιαστικά «σταματά το ρολόι».

Η πολιτική πίεση στο Καπιτώλιο

Η επιστολή στοχεύει να προλάβει μια κλιμακούμενη μάχη στο Καπιτώλιο, όπου ο Τραμπ αντιμετωπίζει την προοπτική να χάσει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται για δεύτερο μήνα χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου. Ωστόσο, το σκεπτικό του Λευκού Οίκου δεν αναμένεται να ικανοποιήσει τους Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την εκστρατεία τώρα που συμπληρώθηκε αυτό το χρονικό ορόσημο.

«Δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν από τις 7 Απριλίου 2026», έγραψε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για μία κατάπαυση του πυρός την οποία παρέτεινε επ’ αόριστον. «Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί».

Στασιμότητα και απαισιοδοξία

Η επιστολή έρχεται επίσης εν μέσω στάσιμων συνομιλιών και συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα την Παρασκευή ότι έδωσε στο Ιράν μια «τελική πρόταση», αλλά εξέφρασε απαισιοδοξία για τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας με την «ασυνάρτητη» κυβέρνηση της χώρας, όπως είπε.

«Έχουν κάνει βήματα προόδου, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν ποτέ εκεί. Θα έλεγα ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. … Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, παρουσίασε στο Καπιτώλιο το νομικό επιχείρημα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός «σημαίνει ότι το χρονόμετρο των 60 ημερών παύει ή σταματά».

Το Νομικό Πλαίσιο

Η επιχειρηματολογία βασίζεται στο Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες του 1973, το οποίο ορίζει τα εξής:

Προθεσμία 60 ημερών:

Το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες του 1973 απαιτεί την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από μια σύγκρουση 60 ημέρες μετά την ενημέρωση του Κογκρέσου από τον πρόεδρο, εκτός εάν οι νομοθέτες ψηφίσουν για την έγκριση της συνέχισης της στρατιωτικής δράσης.

Παράταση 30 ημερών: Ο Λευκός Οίκος μπορεί να επιδιώξει την παράταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων για ακόμη 30 ημέρες με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αναταράξεις στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Ρωγμές στην μέχρι πρότινος σχεδόν αρραγή υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών προς τον Τραμπ εμφανίστηκαν την Πέμπτη, όταν η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν έγινε η πρώτη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής που άλλαξε την ψήφο της από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο. Η Κόλινς, η οποία είναι η πλέον εκτεθειμένη εν ενεργεία πολιτικός των Ρεπουμπλικανών ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών, είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα υποστήριζε τον πόλεμο μετά τη λήξη της νόμιμης διορίας.

«Αυτή η προθεσμία δεν είναι πρόταση· είναι απαίτηση», ανέφερε η Κόλινς σε ανακοίνωση που εξηγούσε την ψήφο της.

Η αποτυχία της ψηφοφορίας σηματοδοτεί ότι η υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών προς τον Τραμπ για τον πόλεμο θα μπορούσε να αρχίσει να φθίνει, ιδιαίτερα με ένα κοινό που σε μεγάλο βαθμό επιθυμεί τον τερματισμό του.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ χλεύασε τους νομοθέτες που πίεζαν για έγκριση, δηλαδή εξουσιοδότηση. «Δεν νομίζω ότι είναι συνταγματικό αυτό που ζητούν», είπε. «Αυτοί δεν είναι πατριώτες».

Αμφισβήτηση της νομικής ερμηνείας του Λευκού Οίκου

Όσοι τάσσονται υπέρ του περιορισμού του Τραμπ μέσω του νόμου του 1973, υποστηρίζουν ότι ερμηνεύει λανθασμένα το νόμο. Και σημειώνουν ότι παρά την εκεχειρία, ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να εμπλέκεται σε έναν αποκλεισμό που αποσκοπεί στο να αναγκάσει την Τεχεράνη να παρέμβει καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να υπολογίζονται οι περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες που εξακολουθούν να σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης την Πέμπτη ότι παλαιότεροι ηγέτες δεν τήρησαν τον κανόνα των 60 ημερών. «Πολλοί πρόεδροι, όπως γνωρίζετε, τον έχουν υπερβεί», είπε. «Κάθε άλλος πρόεδρος τον θεωρούσε εντελώς αντισυνταγματικό».

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για να επαναλάβουν τις επιθέσεις στο Ιράν, εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες καταρρεύσουν.

Κάλεσμα των Δημοκρατικών για λογοδοσία

Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν (Δημοκρατικός, Βιρτζίνια) χαρακτήρισε την Πέμπτη την ιδέα ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να κηρύξει τον πόλεμο λήξαντα χωρίς να αποσύρει τα στρατεύματα από την περιοχή ως «απλώς λανθασμένη». Είπε όμως ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να συμπαραταχθούν με τους Δημοκρατικούς για να θεωρήσουν την κυβέρνηση υπόλογη για την παραβίαση.

«Ελπίζω ότι θα ακούσουν αρκετά από τους ψηφοφόρους τους σχετικά με το πόσο αντιδημοφιλής είναι αυτός ο πόλεμος και το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται να στέλνουμε τους γιους και τις κόρες μας να ρισκάρουν τη ζωή τους», δήλωσε, «ώστε να αρχίσουν να ψηφίζουν σύμφωνα με τον συνταγματικό όρκο που έχουν δώσει».