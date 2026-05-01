Καρυστιανού: Ιστορικός ο φετινός Μάιος για την Ελλάδα και το Κίνημά μας – Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το Κίνημά μας, τονίζει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της για την Πρωτομαγιά, σημειώνοντας ότι «έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες».

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media με τίτλο: «Πρωτομαγιά! Ξεκίνησε ο μήνας της Αναγέννησης και της Ελπίδας!», η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται σε δυνάμεις που «προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις» και «μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν».

Καλεί, δε, τον κόσμο να μην πιστεύει «τα ψεύδη και τη λασπολογία», διαβεβαιώνοντας πως ως Κίνημα «είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ».

Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού για την Πρωτομαγιά

Αναλυτικά, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει στο μήνυμά της τα εξής:

«Μία ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσα μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες.

Προτάσσοντας αυτή την ενότητα στην πράξη μέσα στο Κίνημά μας συνειδητοποιούμε πόσο θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων. Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους, όσοι φοβούνται τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.

Γι’ αυτό, σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία. Είμαστε ως Κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ. Σας καλώ να μείνουμε πιστοί στον ιερό σκοπό μας. Να τιμήσουμε με αγώνα έως την τελική δικαίωση όλα τα θύματα, που μας ένωσαν και οδηγούν τη δράση μας. Είναι όλοι τους αδέλφια και παιδιά μας.

Ο φετινός Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το Κίνημά μας. Έγινε το ξεκίνημα για να τιμωρούνται πλέον οι ένοχοι και οι αδικοπραγούντες. Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς τα παιδιά και τους αγαπημένους τους. Για να φέρουμε την ελπίδα στη ζωή μας για τα παιδιά και την Πατρίδα».