Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Σε σοβαρό κίνδυνο» η υγεία του 89χρονου – «Δε μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του», λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, Βασίλειος Νουλέζας, υποστηρίζει ότι η υγεία του εντολέα του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και ζητά την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.

«Η υγεία του 89χρονου βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του στη φυλακή. Αν συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο, την ευθύνη φέρουν όσοι εκδικητικά τον στέλνουν στη φυλακή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του ηλικιωμένου, Βασίλειος Νουλέζας.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε για την υπόθεση, ο δικηγόρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «στον 89χρονο εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά».

Ο Βασίλειος Νουλέζας επικαλείται την προχωρημένη ηλικία και τα προβλήματα υγείας του 89χρονου, τονίζοντας ότι η παραμονή του στη φυλακή είναι αδιανόητη.

«Ενόψει και των άλλων προβλημάτων υγείας του, αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του, είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό άθλιες, κακές και ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και, κυρίως, ιατρικής φροντίδας. Αποκλείεται να κρατηθεί στη φυλακή ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του. Είναι υπέργηρος. Είναι απάνθρωπο» συμπληρώνει ο δικηγόρος στην ανάρτησή του.

Ο δικηγόρος του 89χρονου αναφέρει επίσης ότι η υπεράσπιση έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Όπως τονίζει, «αμέσως μόλις την παραλάβω, θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους».

Παράλληλα, ο Βασίλειος Νουλέζας επισημαίνει ότι ο ηλικιωμένος ζήτησε την Πρωτομαγιά από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το πεπτικό του σύστημα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

«Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στη φυλακή» τονίζει ο δικηγόρος, περιγράφοντας ότι την Πρωτομαγιά ο ηλικιωμένος «ζήτησε από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το πεπτικό του σύστημα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή».

Στην κατακλείδα της ανάρτησής του, ο δικηγόρος αναφέρει ότι κινείται άμεσα για την αποφυλάκιση του 89χρονου, παρά την αντίρρηση του ίδιου και την επιμονή του να παραμείνει στη φυλακή.

«Εγώ, συνήγορος υπεράσπισής του, παρά την αντίρρησή του και την επιμονή του να παραμείνει στη φυλακή, εκτελώντας την εντολή των συγγενικών προσώπων του, ενεργώ άμεσα για την αποφυλάκισή του» καταλήγει η ανάρτηση.