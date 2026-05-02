Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μία νίκη μακριά από το Final Four της Αθήνας η «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-75, έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs της Euroleague και πλέον χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσει την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και έφτασε σε μία εμφατική νίκη απέναντι στους Ισραηλινούς.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ηγήθηκε της «Βασίλισσας», η οποία βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Η Χάποελ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την ανάπαυλα.

Το δίδυμο των Φακούντο Καμπάτσο και Μάριο Χεζόνια οδήγησε τη Ρεάλ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι δύο παίκτες σημείωσαν όλους τους πόντους των γηπεδούχων στο ξεκίνημα, με τη Χάποελ να προηγείται με 13-16 στο 5’. Ο Νταν Οτούρου διαμόρφωσε το 17-21, όμως η «Βασίλισσα» απάντησε με επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στη Movistar Arena μπροστά με 24-21. Οι Μαδριλένοι σούταραν με 4/9 τρίποντα και μοίρασαν έξι ασίστ χωρίς να κάνουν λάθος.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μαλεντόν ευστόχησε πίσω από τα 6,75 μ. για το 33-26, όμως η Χάποελ απάντησε με σερί 8-0 και πέρασε μπροστά με 33-34. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ξανά με τρίποντο του Μπλέικνι για το 36-37 στο 18’ και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 40-42.

Η Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε την εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, γράφοντας το 63-51 στο 27’.

Η «Βασίλισσα» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και προηγήθηκε με +15, έπειτα από 2/2 βολές του Μαλεντόν, λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου. Η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και παραδόθηκε στον ρυθμό των Ισπανών.

Ο Μάριο Χεζόνια έκανε το 90-68 στα 4:20 πριν από το τέλος, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε με άνεση στο τελικό 102-75. Οι Μαδριλένοι έκαναν το 2-0 στη σειρά και πλέον απέχουν μία νίκη από την παρουσία τους στο Final Four της Αθήνας.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ: 2-0