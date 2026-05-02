Eurovision: Το επετειακό βίντεο «Life of Toni» για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού – Θα «ανοίξει» τον πρώτο ημιτελικό

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

eurovision

Ο Μάιος του 2026 αποκτά ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα, καθώς η Eurovision συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, με κεντρικό μήνυμα το σύνθημα του διαγωνισμού «United by Music».

Στο πλαίσιο της 70ής επετείου της Eurovision, η ORF παρουσιάζει το «Life of Toni», ένα ξεχωριστό βίντεο που θα «ανοίξει» τον πρώτο ημιτελικό της φετινής διοργάνωσης στη Βιέννη.

Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή ενός φανατικού θεατή από το 1956 μέχρι σήμερα. Το βίντεο αποτυπώνει σημαντικές στιγμές της ζωής του μέσα από τη μουσική της Eurovision.

Από την παιδική του ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή του, η Eurovision λειτουργεί ως σταθερός σύντροφος στη ζωή του. Ο διαγωνισμός συνοδεύει χαρές, αγάπες και απώλειες, συνδέοντας τη μουσική με προσωπικές στιγμές και μνήμες.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τον ρόλο του διαγωνισμού ως ένα πολιτιστικό σημείο αναφοράς που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Παράλληλα, δείχνει γιατί η Eurovision παραμένει «δίπλα μας» εδώ και 70 χρόνια.

Το βίντεο θα αξιοποιηθεί από τα μέλη της EBU σε όλη την Ευρώπη για την προβολή της επετειακής διοργάνωσης.

Η επέτειος των 70 χρόνων συνοδεύεται και από νέες ψηφιακές εμπειρίες. Μέσω της λειτουργίας «My Scoreboard», οι θαυμαστές μπορούν να βαθμολογούν τα αγαπημένα τους τραγούδια, τόσο της φετινής όσο και παλαιότερων διοργανώσεων, και να μοιράζονται τις επιλογές τους στα social media.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

