Ελένη Φίλιππα: «Δεν έχω αποκλείσει έναν έρωτα από τη ζωή μου – Με τον άντρα μου έζησα υπέροχα χρόνια»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Ελένη Φίλιππα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Action24, και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον έρωτα, τη στάση της απέναντι στη ζωή, αλλά και για τα χρόνια που έζησε με τον αείμνηστο σύζυγό της. Η ίδια περιέγραψε σκέψεις και συναισθήματα που παραμένουν ζωντανά μέσα της, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ξανά ένας νέος έρωτας στη ζωή της.

Αναφερόμενη αρχικά στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης, η Ελένη Φίλιππα εξομολογήθηκε: «Μεταξύ του έρωτα και μιας δουλειάς προτιμώ τον έρωτα. Δεν έχω ζήσει χλιαρά πράγματα, δόξα τω Θεώ. Θεωρώ μεγάλη ευλογία το να ζεις έντονα πράγματα, ακόμα και αν ραγίσεις μετά. Εντάξει, μετά θα ξαναφτιάξεις. Είναι πολύ ωραίο να μη φοβάσαι να πληγωθείς, να τσακιστείς, να πέσεις στα πατώματα. Αυτό υπάρχει ακόμα…».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τον σύζυγό της και για όσα έζησε μαζί του. Παράλληλα, τόνισε ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει ανοιχτός στη ζωή και να μην αποκλείει τίποτα.

«Δεν έχω αποκλείσει έναν έρωτα από τη ζωή μου. Έχω μεγαλώσει αρκετά για να καταλάβω ότι δεν πρέπει να αποκλείεις τίποτα ποτέ. Πρέπει να γίνεσαι σοφότερος. Με τον άντρα μου έζησα υπέροχα χρόνια, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μου έδωσε όλα όσα θα ήθελε μια γυναίκα, το λέω με όλη μου την ψυχή. Πώς πέρασαν τα χρόνια, είναι σχεδόν πέντε χρόνια… Λες τι ωραίο θα ήταν, δεν ξέρω αν θα μου ξανατύχει κάτι τέτοιο, αλλά η επιθυμία από μόνη της…», ανέφερε η Ελένη Φίλιππα.

