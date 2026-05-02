Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ: Αναχαιτίστηκαν δύο ύποπτοι εναέριοι στόχοι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η αεροπορία αναχαίτισε δύο επιπλέον ύποπτους εναέριους στόχους, πριν αυτοί περάσουν σε ισραηλινό έδαφος. Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για «διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι ισραηλινές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αεράμυνα μετά τις ειδοποιήσεις για «πυραύλους στην περιοχή Κιριάτ Σμόνα». Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της αναχαίτισης, καθώς το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Πηγή: Al Jazeera