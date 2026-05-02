Βολιβία: Απεργία διαρκείας κήρυξε η εργατική συνομοσπονδία

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία της Βολιβίας (COB) κήρυξε χθες Παρασκευή απεργία διαρκείας, καθώς κατηγορεί την κεντροδεξιά κυβέρνηση ότι δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματά της, εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Η COB ζητά, μεταξύ άλλων, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση της φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις και αύξηση των συντάξεων.

Χιλιάδες εργαζόμενοι από διάφορους τομείς, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί και ανθρακωρύχοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συνομοσπονδίας και συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ελ Άλτο, προκειμένου να τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά.

«Από σήμερα, κηρύσσεται απεργία επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού», τόνισε ο γενικός γραμματέας της COB, Μάριο Αργκόγιο. «Ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά θα νικήσουμε», βροντοφώναξαν οι παρευρισκόμενοι.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, επέκρινε έντονα τους ηγέτες των συνδικαλιστικών ενώσεων για το αίτημά τους σχετικά με νέες αυξήσεις στους μισθούς. Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είχε ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 20% τον Ιανουάριο.

«Εάν θέλετε αυξήσεις μισθών, ξεκινήστε δημιουργώντας θέσεις εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βολιβίας σε εκδήλωση στην Κοτσαμπάμπα.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες, την περίοδο 2006-2019, και τον Λουίς Άρσε, την περίοδο 2020-2025.

Η απεργία της COB αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η κυβέρνηση της Βολιβίας, σε μία περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση επιβαρύνει εργαζομένους, μικρές επιχειρήσεις και συνταξιούχους.

