Όλια Λαζαρίδου: «Πάντα αισθανόμουν ένας πριγκιπικός αλήτης, ένα αλητάκι που διεκδικούσα με πριγκιπικούς όρους»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Όλια Λαζαρίδου

Η Όλια Λαζαρίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», την οποία παρουσιάζει η Αθηναΐς Νέγκα στο Action 24. Η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά χρόνια της και εξήγησε γιατί χαρακτηρίζει σήμερα τον εαυτό της ως έναν «πριγκιπικό αλήτη».

Η Όλια Λαζαρίδου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάντα αισθανόμουν ότι είμαι ένας πριγκιπικός αλήτης, που δεν έχει σχέση ούτε με τα οικονομικά ούτε με τίποτα. Σαν χαρακτήρας, όμως, αυτό θα έλεγα ότι είμαι. Θα έλεγα ότι ήμουν ένα αλητάκι το οποίο, όμως, διεκδικούσε με πριγκιπικούς όρους την πολυτέλεια του να είναι τα πράγματα όπως θα ήθελε να είναι».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε σε οικοτροφείο και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε. Όπως είπε, αυτή η εμπειρία τής άφησε θετικά και αρνητικά στοιχεία, ωστόσο τόνισε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώνουν σε τόσο αυστηρό περιβάλλον.

«Μεγάλωσα σε οικοτροφείο, σε στρατιωτικές συνθήκες. Αυτό μου άφησε και καλά και κακά. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είναι για να είναι σε στρατιωτικές συνθήκες, αλλά είμαι τώρα σε μια φάση και σε μια ηλικία που αυτά τα διηγούμαι πια σαν να είναι η ιστορία κάποιου άλλου. Δηλαδή είμαι πια το άθροισμα όλων όσων έχω ζήσει».

Η Όλια Λαζαρίδου εξήγησε, επίσης, ότι πλέον βλέπει τη ζωή της μέσα από την απόσταση του χρόνου. Η ίδια σημείωσε ότι δεν ορίζεται μόνο από τα τραύματα και τις πληγές του παρελθόντος, καθώς ο βιωμένος χρόνος έχει διαμορφώσει την προσωπικότητά της.

«Έχω πια πρόσωπο, οπότε δεν είμαι πια ούτε τα τραύματα που έχω περάσει ούτε οι πληγές. Εννοείται ότι αυτά υπάρχουν και τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, αλλά πια έχουμε και πολύ βιωμένο χρόνο, οπότε είμαστε το άθροισμα όλων αυτών. Είναι τραυματική μια τέτοια παιδική ηλικία», συμπλήρωσε η Όλια Λαζαρίδου στη συνέντευξή της.

