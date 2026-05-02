Elite League: Παπάγου και Βίκος Ιωαννίνων στον τελικό του Final Four – Θα διεκδικήσουν το 2ο εισιτήριο για την άνοδο στην Basket League

Ο Παπάγου και ο Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν το δεύτερο «εισιτήριο» της ανόδου στην Greek Basketball League, μετά τις νίκες τους στους δύο ημιτελικούς του Final 4 της Elite League, που διεξάγεται στο ΔΑΚ Λευκάδας. Οι «στρατηγοί» επικράτησαν 92-74 της ΝΕ Μεγαρίδος, ενώ η ομάδα των Ιωαννίνων νίκησε 94-87 τον Πρωτέα Βούλας.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 18:15. Η νικήτρια ομάδα θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στα «σαλόνια» της Greek Basketball League από την κανονική περίοδο.

Ο Παπάγου μπήκε δυνατά στον πρώτο ημιτελικό και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του. Ο Άντερτον βρήκε άμεσα λύσεις στην επίθεση, ενώ η ομάδα του Φώτη Καρακώστα «εγκλώβισε» αμυντικά τη ΝΕ Μεγαρίδος. Οι «στρατηγοί» προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο 7′ (5-17) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +18 (9-27).

Η ομάδα του Παπάγου αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο. Οι Καραμαλέγκος, Ντομανότσι και Μαλέλης μπήκαν στην επιθετική «εξίσωση» και η διαφορά έφτασε στους 22 πόντους (18-40 στο 16′). Η Μεγαρίδα αντέδρασε με άμυνα ζώνης, βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι και μείωσε στους 11 πόντους. Ο Μπιλάλης, όμως, πέτυχε τρίποντο και φάουλ και διαμόρφωσε το 31-46 του ημιχρόνου.

Οι «στρατηγοί» διατήρησαν τον έλεγχο και στην τρίτη περίοδο. Ο Παπάγου προηγήθηκε ξανά με +19 (37-56 στο 24′), όμως η ομάδα της Δυτικής Αττικής βρήκε μακρινά σουτ και μείωσε σε μονοψήφια διαφορά (49-56 στο 27′). Ο Άντερτον ανέλαβε ξανά δράση και ανέβασε τη διαφορά στο +14 στο τέλος της τρίτης περιόδου (53-67).

Ο Παπάγου έδειξε ξανά πλουραλισμό στην επίθεση στην τελευταία περίοδο και άνοιξε τη διαφορά στους 20 πόντους στα μέσα του δεκαλέπτου (61-81). Η ομάδα του Φώτη Καρακώστα «κλείδωσε» εκεί την πρόκριση και έφτασε στη νίκη με 92-74, διεκδικώντας πλέον την επιστροφή της στα «μεγάλα σαλόνια» ύστερα από 27 χρόνια.

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ – ΠΑΠΑΓΟΥ 74-92

Διαιτητές: Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Νικολαϊδης

Τα δεκάλεπτα: 9-27, 31-46, 53-67, 74-92

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (Μάνταλος): Σύλλας, Ρουμελιώτης 2, Δενδρινός 7 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας, Παναγιωτόπουλος 6 (2), Σωτηρίου 10, Πόζογλου 14, Καλιανιώτης 10 (1), Κολοφώτης 12 (3), Ροζάκης 4, Πέργουλης 9 (3)

ΠΑΠΑΓΟΥ (Καρακώστας): Δήμου, Μπιλάλης 9 (2), Άντερτον 41 (3), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 11 (3), Σκούρτης 1, Ντιμανότσι 5, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 15 (1), Χουγκάζ 2, Μπαρμπαγιάννης 2

Στον τελικό ο Βίκος Ιωαννίνων

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο Βίκος Ιωαννίνων μπήκε εξίσου δυναμικά στο παιχνίδι. Οι Καμπερίδης, Μαστρογιαννόπουλος και Αρνόκουρος έδωσαν προβάδισμα 7-0 στην ομάδα των Ιωαννίνων και ανάγκασαν τον Μάνο Μανουσέλη να καλέσει τάιμ άουτ στα πρώτα 2,5 λεπτά. Ο Βίκος συνέχισε με καλό ρυθμό από την περιφέρεια και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +12 (25-13).

Ο Πρωτέας Βούλας βελτίωσε την άμυνά του στη δεύτερη περίοδο και άρχισε να επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Ρίτσαρντ έδωσε το σύνθημα στην επίθεση, ενώ ο Κόης βοήθησε την ομάδα των νότιων προαστίων να μειώσει στον πόντο. Ο Αρνόκουρος πέτυχε καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 42-39 του ημιχρόνου.

Ο Βίκος μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη δυναμική που είχε στην πρώτη περίοδο. Ο Άντερσον οδήγησε την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ, ενώ ο Μαστρογιαννόπουλος ευστόχησε από μακριά για το +12 στο πρώτο δίλεπτο (51-39). Ο Πρωτέας, όμως, απάντησε με σημαντικά μακρινά σουτ από τους Μιλεντίγεβιτς και Πετανίδη και μείωσε ξανά στον πόντο με επιμέρους 9-20 (60-59 στο 28′). Ο Τσούκας κράτησε τον Βίκο μπροστά στο τέλος της τρίτης περιόδου (63-61).

Στην τελευταία περίοδο, το δίδυμο των Άντερσον και Καμπερίδη έδωσε ξανά λύσεις στον Βίκο, ενώ ο Τζόουνς πρόσφερε σημαντικές βοήθειες. Οι Ηπειρώτες πήραν εκ νέου διαφορά 12 πόντων στα μέσα του δεκαλέπτου (80-68). Ο Ρίτσαρντ προσπάθησε να κρατήσει τον Πρωτέα στη διεκδίκηση της νίκης με συνεχόμενα μακρινά σουτ (83-78 στο 38′), όμως ο Άντερσον διασφάλισε την επικράτηση και την πρόκριση του Βίκου στον τελικό με 94-87.

Ο τελικός ανάμεσα στον Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίνων θα κρίνει τη δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στη Greek Basketball League. Η αναμέτρηση της Κυριακής αναμένεται να ολοκληρώσει το Final 4 της Elite League στη Λευκάδα και να καθορίσει το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου.

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 94-87

Διαιτητές: Μαρινάκης – Μπακάλης – Ξυλάς

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 42-39, 63-61, 94-87

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Τζόουνς 13 (2), Σιμιτζής, Γεωργίου, Άντερσον 18 (2), Γράβας 13 (2), Διαμαντάκος, Καμπερίδης 22 (2), Τσούκας 5, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 15 (3)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μάνος Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 27 (5), Μιλεντίγεβιτς 10 (2), Ρις 12, Κόης 13 (2), Δέλγας 8 (2), Πετανίδης 6 (2), Μπέλη 5 (1), Βουλγαρόπουλος 2, Καραγεωργίου 4