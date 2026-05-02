Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εγκρίθηκε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού άνω των 8,6 δισ. δολαρίων στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση αφορά το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ πρόκειται να αποκτήσει συστήματα APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), εκτιμώμενης αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων.

Το Κατάρ πρόκειται να αγοράσει πυραύλους Patriot και συναφή εξοπλισμό, συνολικής αξίας 4,01 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η χώρα πρόκειται να αποκτήσει και συστήματα APKWS, αξίας 992,4 εκατ. δολαρίων.

Το Κουβέιτ πρόκειται να προμηθευτεί το σύστημα διοίκησης IBCS (Integrated Battle Command System), αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόκειται να αγοράσουν συστήματα APKWS, εκτιμώμενης αξίας 147,6 εκατ. δολαρίων.

Η ανακοίνωση έγινε εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τρεις εβδομάδες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία.

