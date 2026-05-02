Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Εργατική πρωτομαγιά στην Γερμανία
Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Εργατών στο Βερολίνο (ΑΠΕ ΜΠΕ)

Τα συνδικάτα στη Γερμανία έλαβαν θέση μάχης απέναντι στις περικοπές θέσεων εργασίας και στις μειώσεις των παροχών κοινωνικής πρόνοιας, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για την εργατική Πρωτομαγιά. Η επικεφαλής της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Γιασμίν Φαχίμι, προειδοποίησε για «επιστροφή στις πρώτες μέρες του καπιταλισμού» και για «κοινωνική σύγκρουση», καλώντας τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Σε εκατοντάδες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα κυριάρχησαν τα συνθήματα κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και των σχεδιαζόμενων περιορισμών στα προνοιακά επιδόματα. Η κεντρική συγκέντρωση των συνδικάτων έγινε στη Νυρεμβέργη, όπου η Φαχίμι απέρριψε κατηγορηματικά την κατάργηση της οκτάωρης εργασίας και τις περικοπές στις βασικές συντάξεις.

«Αν μας επιτεθούν, θα αντεπιτεθούμε. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με τη δύναμη και την ενέργειά σας, θα καταφέρουμε να παραμείνουμε το προπύργιο ενάντια στην επιστροφή στις πρώτες ημέρες του καπιταλισμού», δήλωσε η Φαχίμι.

Η πρόεδρος των Συνδικάτων έστειλε επίσης σαφές μήνυμα για το συνταξιοδοτικό και την υγεία. «Όποιος επιτίθεται στο επίπεδο ασφάλειας των συντάξεων προκαλεί μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση», τόνισε. Η ίδια απέρριψε και τα μέτρα για τη βασική ασφάλιση υγείας, λέγοντας: «Δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης και αυτό δεν θα το δεχτούμε».

Η Φαχίμι υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι είναι πρόθυμοι να συζητήσουν μεταρρυθμίσεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι «θα πρέπει να είναι οι πλούσιοι που θα πληρώσουν». Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για επιβολή φόρου περιουσίας, για «δίκαιο» φόρο κληρονομιάς και για υψηλότερο ανώτατο συντελεστή φορολόγησης.

Κατά των περικοπών στο κράτος πρόνοιας τάχθηκε και η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας από το SPD, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Ντούισμπουργκ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα στύψουμε τους εργαζόμενους σαν τα λεμόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα των περικοπών, το οποίο άρχισε να συζητείται από την περασμένη εβδομάδα στο υπουργικό συμβούλιο, προκαλεί ήδη σοβαρές τριβές μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού. «Το SPD θα παραμείνει η φωνή των εργαζόμενων στην κυβέρνηση», διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών και συμπρόεδρος του κόμματος, Λαρς Κλινγκμπάιλ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην περιοχή του Ρουρ.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε περίπου 413 συγκεντρώσεις σε όλη τη Γερμανία. Οι διαδηλωτές είχαν ως κεντρικό σύνθημα το «Πρώτα οι δουλειές μας, μετά τα κέρδη σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

