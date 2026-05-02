Ιωάννα Τούνη: Ο διάλογος με τον γιο της, Πάρη – «Πού πας εσύ; Να δεις τον μπαμπά;»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο της, Πάρη, την Πρωτομαγιά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η influencer πηγαίνει τον γιο της στο αεροδρόμιο, προκειμένου εκείνος να ταξιδέψει στην Αθήνα και να δει τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

  • Ιωάννα Τούνη: Πού πας εσύ;
  • Πάρης: Στην Αθήνα.
  • Ιωάννα Τούνη: Να δεις τον μπαμπά;
  • Πάρης: Ναι.
  • Ιωάννα Τούνη: Εντάξει. Θα μου λείψεις πολύ.
  • Πάρης: Ναι.
  • Ιωάννα Τούνη: Πού θα σ’ έχω όμως;
  • Πάρης: Στο μυαλό.
  • Ιωάννα Τούνη: Και πού αλλού;
  • Πάρης: Στην καρδιά σου.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο βίντεο: «Σήμερα πηγαίνω το μωράκι μου στο αεροδρόμιο… Θα μου λείψει πολύ όπως πάντα! Και σίγουρα θα λείψω κι εγώ σε αυτόν. Αλλά αυτή τη φορά η μαμά έμαθε στον Πάρη ότι ακόμη και όταν είμαστε μακριά είναι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

