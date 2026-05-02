Ιράν: Έκκληση Χαμενεΐ στις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις απολύσεις μετά τα πλήγματα σε βιομηχανίες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις επιχειρήσεις στο Ιράν να αποφύγουν τις απολύσεις, καθώς παραγωγικές μονάδες της χώρας έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Σε μήνυμά του στο Telegram, ο Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει «τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο», αφού, κατά την άποψή του, απέδειξε «την αριστεία της» κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης.

«Οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα», προέτρεψε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Και ιδιαίτερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές θα πρέπει να αποφύγουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απολύσεις και την εγκατάλειψη του εργατικού τους δυναμικού», πρόσθεσε.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την εκεχειρία της 8ης Απριλίου, προκάλεσαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους, αλλά και ζημιές ή καταστροφές σε πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και χαλυβουργεία.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ ο πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με την άνοδο των τιμών. Το εθνικό νόμισμα, το ριάλ, έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου, μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η ανεργία έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. Περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ο υφυπουργός Εργασίας του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ