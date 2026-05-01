Δέσποινα Καμπούρη: Η απάντηση σε σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου – «Καμία διάθεση δε θα είχα να ασχοληθώ μαζί του»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Δημήτρης Ουγγαρέζος - Δέσποινα Καμπούρη

Η Δέσποινα Καμπούρη απάντησε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μετά από σχόλιο που έκανε ο ίδιος στο Twitter/X, κάτω από ανάρτηση που αφορούσε την ίδια.

Συγκεκριμένα, χρήστης ανέφερε ότι δεν υπάρχει πιο αντιπαθές πρόσωπο στην πρωινή ζώνη από τη Δέσποινα Καμπούρη. Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε: «Η κοπέλα (όπως και η Φωτεινή) είναι μπλοκαρισμένη από όλους μου τους λογαριασμούς στο So.Me. Ωστόσο, ισχυρίζονται ότι είδαν (;) τις αναρτήσεις μου. Όπως σχολίαζε επί 1 εβδομάδα κάτι που δεν άκουσε ποτέ να λέω στο ραδιόφωνο. Αξιόπιστη φαίνεται».

Η Δέσποινα Καμπούρη αναδημοσίευσε στη συνέχεια τον συγκεκριμένο διάλογο στα Instagram Stories και έδωσε τη δική της απάντηση στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Επειδή είμαι μπλοκαρισμένη λοιπόν και δεν μπορώ να απαντήσω, ούτε στον ίδιο, ούτε στα ανώνυμα accounts με τα οποία συνδιαλέγεται στο Χ (άλλωστε είναι μετρ σε αυτό) ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Ουγγαρέζο ότι οι αναρτήσεις του προβλήθηκαν στην εκπομπή και στα περισσότερα sites. Άλλωστε γι’ αυτό τις έκανε. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαν πέσει με αυτόν τον τρόπο στην αντίληψή μου, καμία διάθεση δεν θα είχα να ασχοληθώ μαζί του».

Despoina Kampouri

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

