Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (1/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Ο δεύτερος αγώνας της Ρεάλ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague και τα ματς του Final-4 της Elite League, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αρτούρ Φις Μαδρίτη

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Παπάγου EliteLeague

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Practise 1 Μηχανοκίνητα

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βίκος Ιωάννινων – Πρωτέας Βούλας Elite League

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λίβινγκστον – Αμπερντίν Scottish Premiership 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπέρνλι Premier League

22:00 Novasports Start Σαραγόσα – Γρανάδα Β’ Ισπανίας

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μαγιόρκα La Liga

23:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Qualifying

