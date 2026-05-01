Αττική: Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων από την Αττική για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) η κίνηση διεξαγόταν ομαλά ωστόσο η ροή των οχημάτων παρουσίαζε ανοδική τάση.

Από τα διόδια της Ελευσίνας, μέχρι τις 18:00 το απόγευμα είχαν περάσει συνολικά περίπου 50.000 οχήματα από τις δύο βασικές εξόδους της Αττικής προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, περίπου 23.000 οχήματα διήλθαν από τα διόδια των Αφιδνών, ενώ 26.800 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι περιορισμένη η κίνηση, όσον αφορά τις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια για Θεσσαλονίκη.