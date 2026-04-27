Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Ματωμένη σελίδα – Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία – Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith 

Ματωμένη σελίδα – Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία – Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith

Το Μπελτάουερ Λάντινγκ της πολιτείας της Νέας Υόρκης είναι μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο όπου οι τουρίστες περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κάνοντας βαρκάδα και κολύμπι.

Είναι επίσης το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε με ένα καλό βιβλίο και να απολαύσετε ένα φλιτζάνι τσάι, προσφορά του Tomes & Tea, του βιβλιοπωλείου-τσαγερί που άνοιξε η Τζάζι Σουάνσον μαζί με την καλύτερή της φίλη.

Η Τζάζι δεν κληρονόμησε μόνο το ταλέντο της μητέρας της στην παρασκευή χαλαρωτικών ροφημάτων, έχει επίσης μια έφεση στο να λύνει μυστήρια. Το βιβλιοπωλείο είναι αγαπητό τόσο από τους παραθεριστές

όσο και από τους ντόπιους, αλλά οι πελάτες που το επισκέπτονται εκτός σεζόν δεν αρκούν για να τις βοηθήσουν να τα βγάλουν πέρα. Η Τζάζι περνάει τον χρόνο της προσπαθώντας να ανακαλύψει ιδέες για να διαφημίσει το κατάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τότε γνωρίζει και αποκτά φιλική σχέση με την Μπρι, η οποία πρόσφατα ήρθε σε επαφή με τον βιολογικό της πατέρα. Ως υιοθετημένο παιδί η ίδια η Τζάζι καταλαβαίνει πώς αισθάνεται η Μπρι και προσπαθεί να τη στηρίξει συναισθηματικά.

Ειδικά τώρα που η νέα οικογένεια του βιολογικού της πατέρα αντιμετωπίζει την Μπρι ως απειλή. Όταν όμως η Μπρι βρίσκεται δολοφονημένη, η Τζάζι θα χρειαστεί να συμβουλευτεί μερικά από τα πιο πετυχημένα αστυνομικά μυθιστορήματα του βιβλιοπωλείου της για να τη βοηθήσουν να ανακαλύψει τον δολοφόνο…

