Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η φάση που προκάλεσε το χάος στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς – BINTEO

Μία φάση στα 3:17 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου προκάλεσε ένταση στο ΣΕΦ, στο Game 5 των τελικών.

Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ, με τους «πράσινους» να αμφισβητούν έντονα την απόφαση των διαιτητών. Η συγκεκριμένη φάση ανέβασε την ένταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επηρέασε το κλίμα του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στη συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς οι Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς είχαν επεισόδιο στο παρκέ. Οι διαιτητές απέβαλαν και τους δύο παίκτες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Η φάση με το φάουλ του Ναν στον Βεζένκοβ αποτέλεσε το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η ένταση στο τρίτο δεκάλεπτο του Game 5.