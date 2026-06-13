Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η φάση που προκάλεσε το χάος στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ναν και Τζόουνς – BINTEO

Μία φάση στα 3:17 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου του Game 5 των τελικών Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός προκάλεσε ένταση στο ΣΕΦ, με τον Κέντρικ Ναν να χρεώνεται με φάουλ στον Σάσα Βεζένκοβ. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε επεισόδιο μεταξύ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς, με αποτέλεσμα την αποβολή και των δύο παικτών.

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Τζόουνς, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία φάση στα 3:17 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου προκάλεσε ένταση στο ΣΕΦ, στο Game 5 των τελικών.
  • Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ, με τους «πράσινους» να αμφισβητούν έντονα την απόφαση των διαιτητών.
  • Η κατάσταση στη συνέχεια ξέφυγε, καθώς οι Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς είχαν επεισόδιο στο παρκέ και οι διαιτητές απέβαλαν και τους δύο παίκτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μία φάση στα 3:17 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου προκάλεσε ένταση στο ΣΕΦ, στο Game 5 των τελικών.

Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ, με τους «πράσινους» να αμφισβητούν έντονα την απόφαση των διαιτητών. Η συγκεκριμένη φάση ανέβασε την ένταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επηρέασε το κλίμα του αγώνα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στη συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς οι Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς είχαν επεισόδιο στο παρκέ. Οι διαιτητές απέβαλαν και τους δύο παίκτες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Η φάση με το φάουλ του Ναν στον Βεζένκοβ αποτέλεσε το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η ένταση στο τρίτο δεκάλεπτο του Game 5.

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