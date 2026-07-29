Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Η πληροφορία μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς να έχουν καταγραφεί θύματα ή υλικές ζημιές.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία εκτόξευσε το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
  • Η πληροφορία μεταδόθηκε χθες αργά το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να έχουν γίνει αρχικά γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, χωρίς να έχουν καταγραφεί θύματα ή υλικές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία εκτόξευσε το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Η πληροφορία μεταδόθηκε χθες αργά το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ράβιντ, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς μέχρι στιγμής, ωστόσο, να έχουν καταγραφεί θύματα ή υλικές ζημιές.

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