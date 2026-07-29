Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους

Βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία εκτόξευσε το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Η πληροφορία μεταδόθηκε χθες αργά το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
BREAKING: Iran launches missiles at U.S. base for first time since Trump paused strikes https://t.co/h3BKaPyfis
— Axios (@axios) July 28, 2026
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπάρακ Ράβιντ, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς μέχρι στιγμής, ωστόσο, να έχουν καταγραφεί θύματα ή υλικές ζημιές.
UPDATE: The missiles were intercepted, U.S. official says https://t.co/qSeUff7Sbp
— Barak Ravid (@BarakRavid) July 28, 2026
BREAKING: It appears Iran has fired missiles after days of an unofficial ceasefire with the US.
Missiles appear to have been fired toward Jordan, targeting U.S. bases. pic.twitter.com/S7Xx3M9fk9
— Clash Report (@clashreport) July 28, 2026