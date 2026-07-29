Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones από το Ιράκ – Φιλοϊρανικές οργανώσεις κατηγορεί το Ριάντ

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Την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία κατευθύνονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα ανατολικά του βασιλείου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ κατηγόρησε οργανώσεις που «συνδέονται με το Ιράν» ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προήλθε από το Ιράκ για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλά drones που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις «εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που συνδέονται με το Ιράν».

Saudi Arabia’s #Ministry_of_Defence announced that its air defences intercepted and destroyed several one-way attack #drones that attempted to target #petroleum facilities in the Kingdom’s Eastern Province. According to the ministry, the drones were launched from Iraqi territory… pic.twitter.com/tSwin1uXRC — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) July 28, 2026

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις χθες Δευτέρα, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.