Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν drones από το Ιράκ – Φιλοϊρανικές οργανώσεις κατηγορεί το Ριάντ

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα ανατολικά του βασιλείου. Το Ριάντ κατηγόρησε οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, η οποία προήλθε από το Ιράκ για δεύτερη διαδοχική ημέρα. Η ιρακινή κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά της χώρας.
  • Το Ριάντ κατηγόρησε οργανώσεις που «συνδέονται με το Ιράν» για την επίθεση, η οποία φέρεται να προήλθε από το Ιράκ για δεύτερη συνεχή ημέρα.
  • Η ιρακινή κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία κατευθύνονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα ανατολικά του βασιλείου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ κατηγόρησε οργανώσεις που «συνδέονται με το Ιράν» ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προήλθε από το Ιράκ για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ Μάλικι, δήλωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλά drones που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις «εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που συνδέονται με το Ιράν».

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις χθες Δευτέρα, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ενώ η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ