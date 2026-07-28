Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: «Έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω» είπε ο 40χρονος στην απολογία του – Ελεύθερη με όρους η σύζυγός του

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, οι μαραθώνιες απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.

O 40χρονος επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν είχε καμία πρόθεση να αφαιρέσει ζωή. Στην απολογία του ανέφερε ότι την χτύπησε μέσα στο σπίτι με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί) και μετά την κυνήγησε, σύμφωνα με το cyclades24.gr

«Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της. Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες. Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω» είπε στην απολογία του ο 40χρονος.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη έπαθε σοκ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη

Η 30χρονη σύζυγος του 40χρονου μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την εμφάνιση κάθε 1η του μηνός στο ΑΤ της περιοχής της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 30χρονη υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ ντυμένη με σκουρόχρωμα ρούχα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, κρατώντας μαχαίρι στο χέρι. Δεν κατάλαβε αν ήταν γυναίκα ή άντρας και νόμιζε ότι της επιτέθηκε, δηλαδή ότι απείλησε τη ζωή της και φώναξε. Ο σύζυγος της που καθόταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία, άκουσε τις φωνές, πλησίασε στην πόρτα και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή και την ακολούθησε από πίσω ο 40χρονος.

Στο επίκεντρο τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα

Οι δικαστικές Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το παζλ της υπόθεσης, προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουν» τι συνέβη τα επτά δευτερόλεπτα που η διασώστρια βρισκόταν εντός του σπιτιού, καθώς αυτά είναι που θα καθορίσουν την ποινική μεταχείριση και το αν θα στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της άμυνας στην οποία επιμένει το ζευγάρι.

Το μεγάλο ερώτημα στις έρευνες είναι αν η διασώστρια του ΕΚΑΒ δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα από μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Αν ήταν εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.

Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές συσκευές και η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού

Φως στα αίτια που οδήγησαν την 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.