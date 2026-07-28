Κρούσματα σαλμονέλας στο Περιστέρι: «Ήταν εφιάλτης» λένε ασθενείς στον ΑΝΤ1 – Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου

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Αρκετοί πολίτες της Αττικής, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, κατέληξαν τη Δευτέρα στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Νίκαιας, υποφέροντας από λοίμωξη από σαλμονέλα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι όλοι τους κατανάλωσαν φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης.

Το ευτύχημα, μέσα σε όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση ήταν πώς τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αφού η κατάστασή τους σταθεροποιήθηκε, αποχώρησαν από το νοσοκομείο Νίκαιας.

Ασθενείς αλλά και συγγενείς αρρώστων μίλησαν στον ANT1 όπου περιέγραψαν τι συνέβη.

«Ήταν εφιαλτικό αυτό που ακολούθησε, δεν το περίμενα. Φάγαμε και εγώ και ο σύντροφός μου και είχαμε δηλητηρίαση. Όλο το βράδυ εμετούς, διάρροια, πολύ υψηλός πυρετός. Πήγαμε στα Επείγοντα». Αυτή ήταν μόνο μία μαρτυρία ανθρώπων που θέλησαν να απολαύσουν φαγητό, συγκεκριμένα κοτόπουλο, αλλά αντί γι’ αυτό κατέληξαν στο νοσοκομείο.

«Γενικά ήταν μαγαζί εμπιστοσύνης αλλά μετά από αυτό δεν θα το ξαναρισκάρω. Είχα ακατάπαυστους εμετούς σε σημείο που νόμιζα πραγματικά ότι θα αφυδατωθώ, απίστευτη εξάντληση. Και αυτό κράτησε για περίπου δύο ημέρες».

Το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσουν να φτάνουν ο ένας μετά τον άλλων στο Νοσοκομείο της Νίκαιας πολίτες από την ίδια περιοχή, το Περιστέρι, με κοινά συμπτώματα. Αντιμετώπιζαν την εξάντλησή τους, έχοντας συγχρόνως αγωνία για την αιτία που το προκάλεσε όλο αυτό.

Οι εξετάσεις που έγιναν έδειξαν ότι δύο παιδιά και επτά ενήλικες έπαθαν σαλμονέλα.

«Αυτή τη στιγμή προέχει η υγεία η δική μου και των παιδιών μου. Έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Τα συμπτώματά μας είναι πυρετός, εμετοί και διάρροιες», αναφέρει άλλη μαρτυρία.

Οι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Περιφέρειας αλλά και τον ΕΦΕΤ συνεχίζονται στο κατάστημα εστίασης, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα δηλαδή, ώστε να εντοπιστεί η επικίνδυνη παρτίδα κοτόπουλου που έστειλε εννέα άτομα στο νοσοκομείο.

Η Δήμητρα Αγγελάκη, εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος αγροτικής οικονομικής ιατρικής, δήλωσε στον ANT1: «Ενεργοποιήσαμε άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και υπό τον δικό μου συντονισμό κλιμάκιο της διεύθυνσης κτηνιατρικής, βρέθηκαν στην επιχείρηση και προχώρησαν σε υγειονομικό και κτηνιατρικό έλεγχο.»

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου κάνει λόγο για δυσφήμιση του μαγαζιού του χωρίς να υπάρχουν επίσημα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων.

«Αρχίζουν και ανεβάζουν ότι έχουν σαλμονέλα, χωρίς να έχει βγει, δηλαδή παίρνω στο νοσοκομείο τηλέφωνο και μου λένε ότι θέλει τρεις με δέκα μέρες να βγουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν ξέρουν καν αυτοί τι είναι. Όλα τα προϊόντα τα ξέρει ο κόσμος. Μου έχουν γράψει στο ιντερνέτ πολύς κόσμος. Τα περισσότερα προφίλ δεν έχουν καν φωτογραφία προφίλ.»

Μάρτυρας αναφέρει:

«Ο αδελφός μου ο μικρότερος. Σαλμονέλα. Και θυμάμαι πώς ήταν. Διάρροια, εμετό…»

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τις δειγματοληψίες για να διαπιστωθεί εάν ακατάλληλα τρόφιμα έχουν διευθετηθεί και σε άλλες επιχειρήσεις».

ΠΟΕΔΗΝ: Εννέα ασθενείς με σαλμονέλα

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, πρόκειται για εννέα περιστατικά σαλμονέλας, εκ των οποίων τα δύο αφορούν παιδιά.

Τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αφού η κατάστασή τους σταθεροποιήθηκε, αποχώρησαν από το νοσοκομείο Νίκαιας.