Βουλή: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση Κακλαμάνη ο Δημήτρης Κυριαζίδης

Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

Κυριαζίδης σε Κωνσταντοπούλου: «Της έδωσα ευχή να κάνει παιδί και έγινα Ιφιγένεια»

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βουλή, ο Δημήτρης Κυριαζίδης εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας αναδρομή στο επεισόδιο που είχαν προ μηνών, ανέφερε ότι έδωσε απλά μια ευχή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τόνισε ότι «έγινε Ιφιγένεια»

Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο Δημήτρης Κυριαζίδης είπε 10 μήνες τώρα και στην ολομέλεια και στις επιτροπές δέχεται εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Δέκα μήνες τώρα, δέχομαι μία επίθεση εξυβριστική και συκοφαντική. Αναφέρομαι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ γνώρισα την κα Κωνσταντοπούλου πριν από κάποιες δεκαετίες στη Δράμα όταν ο πατέρας της πήγαινε να εκλεγεί ως πρόεδρος Συνασπισμού. Ο πατέρας της μας δήλωσε ότι αγνοείται και αναγκάστηκα ως αστυνομικός διευθυντής να προβώ σε σχετική έρευνα. Τη βρήκα και ενημέρωσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας παρακάλεσε να τη “φορτώσουμε” σε ταξί γιατί είχε εκδήλωση Θεσσαλονίκη. Έτσι είχαμε γνωριστεί δυστυχώς» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο κ. Κυριαζίδης κατηγόρησε την κα Κωνσταντοπούλου για ανοχή στον Ρουβίκωνα αλλά και για απαγόρευση σε άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες στη Βουλή για τη φυσική τους ανάγκη. Την κατηγόρησε επίσης ότι ήταν αγκαλιά με τον Κασιδιάρη για αιτήματα άρσης ασυλίας και αντιμετώπιζε τους υπαλλήλους της Βουλής ως είλωτες.

«Συκοφαντούμαι διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει, να νοθεύσει μία ευχή μου, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι, εγκληματίες, παιδόφιλοι και παιδεραστές. Έκλαιγε η κόρη μου επειδή άκουσε ότι είμαι εγκληματίας στο σχολείο. Μια ευχή της εξέφρασα, όταν ήρθε ένα σχολείο εδώ στη Βουλή και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την αθωότητα και τη αγνότητα των παιδιών, ότι εμείς είμαστε δολοφόνοι και εκμεταλλευόμαστε το μέλλον μας. Και αποτέλεσα στοιχείο της Ιφιγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί τα παιδιά» είπε.

Έντονες αντιδράσεις

Η αναφορά Κυριαζίδη προκάλεσε οργή στα έδρανα της αντιπολίτευσης, με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα, να απαιτεί απαίτησε επανειλημμένα από τον βουλευτή της ΝΔ, να ζητήσει συγγνώμη, ενώ και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κράτησε σαφείς αποστάσεις μιλώντας για απαράδεκτη αναφορά.

«Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου… δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης προηγουμένως σε εμένα, είναι το ίδιο» είπε η κα Μενδώνη, ενώ πρόσθεσε ότι «ο τρόπος του έγινε ήταν σεξιστικός».

«Αμετανόητο σεξιστή, δειλό και ψεύτη» χαρακτήρισε τον κ. Κυριαζίδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. «Αυτά που είπε είναι αποκυήματα της φαντασίας του» πρόσθεσε. Μάλιστα ζήτησε από τον κ. Κυριαζίδη να ανακαλέσει όσα είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και όσα ανέφερε εκτός μικροφώνου για την Έλενα Ακρίτα.

Στη συνέχεια ο κ. Κυριαζίδης επανήλθε ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού κάτι που προκάλεσε την έντονη παρέμβαση του προεδρεύοντα, Γιώργου Λαμπρούλη.

Ο διάλογος Λαμπρούλη – Κυριαζίδη:

Λαμπρούλης: Ήταν απαράδεκτη η παρέμβαση σας. Αποπροσανατολίζετε από την ουσία του νομοσχεδίου. Έχετε ένα λεπτό για να μας εξηγήσετε το προσωπικό ζήτημα.

Ήταν απαράδεκτη η παρέμβαση σας. Αποπροσανατολίζετε από την ουσία του νομοσχεδίου. Έχετε ένα λεπτό για να μας εξηγήσετε το προσωπικό ζήτημα. Κυριαζίδης: Υπήρξε μια ροή ύβρεων από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Για 1,5 χρόνο δέχομαι κατηγόριες από την αμερικανοτραφή αρχηγό της Πλεύσης που μεγάλωσέ μέσα στη χλιδή και μας κατηγορούσε για παιδεραστές.

Υπήρξε μια ροή ύβρεων από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας. Για 1,5 χρόνο δέχομαι κατηγόριες από την αμερικανοτραφή αρχηγό της Πλεύσης που μεγάλωσέ μέσα στη χλιδή και μας κατηγορούσε για παιδεραστές. Λαμπρούλης: Σας αφαιρώ τον λόγο. Δεν μιλάτε για το προσωπικό.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, επικρότησε την απόφαση του προεδρεύοντα να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή της ΝΔ και τόνισε πως ο κ. Κυριαζίδης είναι «πολιτικός τραμπούκος». «Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες, πολιτικούς, δημοσιογράφους και ανθρώπους όπως η κα. Ακρίτα, η κα Μενδώνη, η κα. Κωνσταντοπούλου. Ντροπή» συμπλήρωσε.

Την απερίφραστη καταδίκη του εξέφρασε και η επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δουρου. Η κα Δούρου απευθυνόμενη στην υπουργό Πολιτισμού, δήλωσε: «Να χαιρετήσω ότι για πρώτη φορά το ότι κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του κοινοβουλίου, της πλειοψηφίας, το οποίο θα μείνει στην ιστορία για τη δυσώδη συμπεριφορά του».

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Χρηστίδης, ζήτησε την αποπομπή Κυριαζίδη. «Ντροπιαστική η στιγμή που ζήσαμε πριν από λίγο. Αποδεικνύει ότι δεν έπεσε σε γκάφα αλλά ήταν επιλογή του ό,τι είπε. Είναι αμετανόητος, αδιόρθωτος και η σημερινή του συμπεριφορά τον καθιστά υπότροπο έναντι της βουλής της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Πρέπει να πάρει θέση άμεσα και η ΝΔ και η Κοινοβουλευτική της Ομάδα. Αυτές οι αντιλήψεις δεν χωράνε στον ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διαγραφεί», είπε χαρακτηριστικά.

Κωνσταντοπούλου: Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη – Η επίθεση ήταν ακραία και κανιβαλική

«Ακούσαμε μια μισογυνική, σεξιστική τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής του βουλευτή Κυριαζίδη. Είπε με μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι όταν στις 7 Μαρτίου του 2025, μία μέρα πριν από τη μέρα της γυναίκας, μου φώναξε “άντε κάνε κανένα παιδί” και όταν τον ρώτησα αν μου είπε να κάνω παιδί, μου απάντησε “ή να υιοθετήσεις”. Τότε είχε ακολουθήσει σάλος. Υποχρεώθηκε τότε ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος είχε στρώσει το χαλί για αυτή τη συμπεριφορά, να μου ζητήσει συγγνώμη, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης και ζήτησε συγγνώμη και μετά είπε ότι διαχωρίζει την πολιτικό Ζωή από την γυναίκα Ζωή» περιέγραψε από το βήμα της Βουλής η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ακούσαμε προχθές έναν Πρωθυπουργό να λέει ότι έχω οίστρο και να απευθύνεται στην Κ.Ο. και να την προσκαλεί σε μια συλλογική κακοποίηση. Το είπε με χαμηλωμένο τόνο και χειροκροτούσαν από κάτω, όσοι χειροκροτούσαν. Ο Κυριαζίδης είναι ο καθρέφτης του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό» σχολίασε.

«Ευχαριστώ κ. Ακρίτα που αντιδράσατε. Πρέπει να αντιδρούμε, δεν πρέπει αυτός ο λόγος να επικρατήσει. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ γιατί είδα ότι βγήκατε αγανακτισμένη από την αίθουσα και τοποθετηθήκατε μετά. Περιμένω να το κάνουν και οι άνδρες αυτό. Κύριε Αμυρά περιμένω να το κάνετε και εσείς. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού στην αξία κάθε πλάσματος που ζει και αναπνέει σε αυτή τη γη. Είναι ζήτημα πολιτισμού» πρόσθεσε.

«Η επίθεση ήταν ακραία και κανιβαλική και ετσιθελική. Όταν ενθαρρύνονται αυτά τα φαινόμενα, επανέρχονται δριμύτερα. Το πώς στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές χαρακτηρίζει τη Δημοκρατία» επεσήμανε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Δεν είναι υπόθεση των γυναικών μόνο. Καλώ τις γυναίκες βουλευτίνες να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.