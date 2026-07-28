Ύπνος: Ο κανόνας «μόνο βαμβακερά» που προτείνουν ειδικοί για να κοιμάστε καλά στον καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τον ύπνο, όμως η λύση μπορεί να κρύβεται στα ρούχα που φοράτε στο κρεβάτι. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί οι βαμβακερές πιτζάμες αποτελούν την καλύτερη επιλογή για τις ζεστές νύχτες και ποιο είναι το πιο συχνό λάθος που επιδεινώνει τη δυσφορία.

Το πιο συχνό λάθος στον ύπνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Όταν η θερμοκρασία παραμένει υψηλή ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, το σώμα δυσκολεύεται να δροσιστεί, με αποτέλεσμα πολλοί να ξυπνούν συχνά ή να μην μπορούν να αποκοιμηθούν.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στο χώρο της ένδυσης και των εσωρούχων, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι είναι να κοιμούνται με συνθετικά υφάσματα. Η λύση είναι η άμεση αντικατάστασή τους με βαμβακερές πιτζάμες, οι οποίες μπορούν να σας κρατήσουν πιο δροσερούς και άνετους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ellie Sheach, υπεύθυνη αγορών στο brand νυχτικών Pour Moi, εξηγεί: «Τις ζεστές νύχτες είναι πολύ πιο εύκολο να ιδρώσουμε. Το να κοιμόμαστε με συνθετικά υλικά προκαλεί συσσώρευση υγρασίας, γεγονός που κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμα χειρότερη».

«Αν δεν είστε έτοιμοι να αποχωριστείτε εντελώς τις πιτζάμες σας, η πιο σημαντική αλλαγή που μπορείτε να κάνετε για να παραμείνετε δροσεροί είναι να επιλέξετε νυχτικά από 100% βαμβάκι. Είναι ένα ύφασμα που αναπνέει, απορροφά την υγρασία και είναι απαλό με το δέρμα – δηλαδή όλα όσα ΔΕΝ προσφέρουν τα συνθετικά υφάσματα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει», αναφέρει η ίδια.

Γιατί το βαμβάκι κάνει τη διαφορά

Το βαμβάκι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό επειδή επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί πολύ πιο εύκολα γύρω από το σώμα σε σύγκριση με τα συνθετικά υλικά. Αυτή η ροή αέρα:

Μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας.

Αποτρέπει την υπερβολική εφίδρωση.

Μειώνει τον κίνδυνο εξανθημάτων και ερεθισμών του δέρματος κατά τις ζεστές και υγρές νύχτες.

Βαμβακερές πιτζάμες: Το μυστικό για δροσερό και άνετο ύπνο στον καύσωνα

Το βαμβάκι είναι ένα υλικό που απορροφά φυσικά την υγρασία, απομακρύνοντας τον ιδρώτα από το δέρμα και βοηθώντας σας να παραμένετε στεγνοί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με την εταιρεία Pour Moi, αυτό μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες, όταν η θερμοκρασία παραμένει υψηλή ακόμα και ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

Η άνεση είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας. Οι φαρδιές βαμβακερές πιτζάμες δεν τρίβονται στο δέρμα ούτε αφήνουν σημάδια, μειώνοντας τους ερεθισμούς και διευκολύνοντας έναν συνεχή, αδιάκοπο ύπνο.

Η ειδικός Ellie προσθέτει: «Ό,τι κι αν επιλέξετε να φορέσετε στον ύπνο σας αυτό το καλοκαίρι, αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα. Ένα άνετο, αναπνεύσιμο βαμβακερό σετ είναι η ιδανική λύση. Το δέρμα σας –και η διάθεσή σας το επόμενο πρωί– θα σας ευγνωμονούν».

Αυτή η συμβουλή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις οδηγίες του Sleep Foundation, το οποίο συνιστά ελαφριά, αναπνεύσιμα φυσικά υφάσματα, όπως το βαμβάκι, για τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος στη ζέστη.

Σε συνδυασμό με ένα δροσερό υπνοδωμάτιο και τη σωστή ενυδάτωση, η επιλογή των κατάλληλων ρούχων ύπνου μπορεί να κάνει τις νύχτες του καύσωνα πολύ πιο υποφερτές.