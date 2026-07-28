ΕΣΥ: Επεκτείνεται η αξιολόγηση από τους ασθενείς και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία – Οι βασικοί άξονες των ερωτηματολογίων

Στην επέκταση εφαρμογής του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, προχωρά το υπουργείο Υγείας, διευρύνοντας την εφαρμογή του μέτρου που λειτουργεί από 14 Ιουλίου 2025 στα γενικά νοσοκομεία με τη συμμετοχή 114 νοσοκομείων και 706 κλινικών.

Έως σήμερα έχουν συμπληρωθεί πάνω από 75.000 ερωτηματολόγια, με το 75% να αξιολογεί τις υπηρεσίες υγείας θετικά. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα θα αποσταλεί στους διοικητές των νοσοκομείων αίτημα για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, ώστε να αποτυπώσουν όλες τις αλλαγές και τις ενέργειες που έχουν κάνει με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αν αυτές οι ενέργειες είχαν αποτέλεσμα στην εμπειρία του ασθενή.

Από την αρχική φάση της αξιολόγησης είχαν εξαιρεθεί τα ογκολογικά, παιδιατρικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία και οι αντίστοιχες κλινικές, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών νοσηλείας.

Η επέκταση του προγράμματος αξιολόγησης στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι η συστηματική καταγραφή της εμπειρίας των ασθενών και η αξιοποίηση των στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Όπως και στα γενικά νοσοκομεία, οι νοσηλευόμενοι θα λαμβάνουν, μετά το εξιτήριό τους, ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) με σύνδεσμο προς ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο.

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, η οποία έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, συντόνισε την προετοιμασία της επέκτασης του ψηφιακού εργαλείου στα παιδιατρικά και ογκολογικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Όπως ανέφερε, τα νέα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν με ειδική στόχευση, καθώς αφορούν διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών με ιδιαίτερες ανάγκες και διαφορετικά χαρακτηριστικά νοσηλείας. Για τον λόγο αυτό, δεν υιοθετήθηκε ένα ενιαίο μοντέλο αξιολόγησης, αλλά διαμορφώθηκαν ξεχωριστά εργαλεία για τα παιδιατρικά και τα ογκολογικά νοσοκομεία, ώστε οι απαντήσεις να αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εμπειρία ασθενών και οικογενειών.

Οι άξονες του ερωτηματολογίου

1. Προσβασιμότητα

2. Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας

3. Ποιότητα φροντίδας και αλληλεπίδραση με το προσωπικό (επικοινωνία, ευγένεια και εμπιστοσύνη)

4. Υποστήριξη και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

5. Καθαριότητα, υγιεινή και σίτιση

6. Υποστήριξη και ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο

7. Η γνώση ύπαρξης των Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ. στα νοσοκομεία και η αποτελεσματικότητα εξυπηρέτησης

8. Γενική / συνολική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας

Αξιολόγηση της εμπειρίας των ογκολογικών ασθενών

Όπως σημείωσε η κα Βιλδιρίδη, οι ογκολογικοί ασθενείς συνιστούν ιδιαίτερη ομάδα, με αυξημένες και πολυδιάστατες ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής τους πορείας. Η φροντίδα τους χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες θεραπευτικές διαδρομές και την εμπλοκή πολλών επαγγελματιών υγείας.

Η επέκταση του Ψηφιακού Εργαλείου για την αξιολόγηση της εμπειρίας των ογκολογικών ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ βασίζεται στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ειδικών ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 8 υποερωτήσεις. Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποστέλλεται 7 ημέρες μετά τη νοσηλεία και παραμένει ενεργός για 14 ημέρες. Βασική προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Για την πληρέστερη αποτύπωση των επιμέρους θεραπευτικών διαδρομών, προβλέπεται η χρήση τριών ερωτηματολογίων για:

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι έλαβαν φαρμακευτική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ορμονοθεραπεία). Το SMS θα αποστέλλεται 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας οι τρεις κατηγορίες δεν έχουν το ίδιο ερωτηματολόγιο. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου προγράμματος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι για την πρώτη κατηγορία η εφαρμογή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, για την δεύτερη έως το τέλος του χρόνου και για την τρίτη το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Παιδιατρικοί ασθενείς

Στην παιδιατρική φροντίδα, τα ερωτηματολόγια αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων τους. Αξιολογούν κρίσιμες διαστάσεις της παιδιατρικής φροντίδας, όπως η επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, η κατανόηση των πληροφοριών, η συμμετοχή στις αποφάσεις και το αίσθημα ασφάλειας. Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, εντοπίζοντας κενά και σημεία που δεν αποτυπώνονται από τους κλασικούς κλινικούς δείκτες, τόνισε η κα Βιλδιρίδη.

Αξιολογείται η εμπειρία νοσηλείας παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 0-16 ετών, μέσω απαντήσεων των γονέων/κηδεμόνων τους. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να έχει ενεργοποιηθεί από τον γονέα/κηδεμόνα η άυλη συνταγογράφηση για το προστατευόμενο/ασφαλιστικά εξαρτώμενο μέλος.

Η αποστολή του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του προσώπου που έχει δηλωθεί κατά την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης για το παιδί.

Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται 5 ημέρες μετά το εξιτήριο, συμπληρώνεται ανώνυμα και περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 10 υποερωτήσεις.

Το βασικό συμπέρασμα των εργαλείων δείχνει ότι η εικόνα των νοσοκομείων είναι μακρά καλύτερη από την εικόνα που παρουσιάζεται τόνισε ο υπουργός Υγείας Μάλιστα ανέφερε ότι το αφήγημα ότι το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό καταρρίπτεται από το γεγονός ότι στην προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό έχουν υποβληθεί 47.000 οριστικές αιτήσεις.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση