Εθνική πόλο: Με αγκαλιές, λουλούδια και συνθήματα η υποδοχή μετά το «χρυσό» στο World Cup – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Θερμή η υποδοχή των Ελλήνων αθλητών του πόλο που κατέκτησαν την κορυφή στο World Cup.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς σήμερα συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές τους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, που κρατούσαν ελληνικές σημαίες και ανθοδέσμες, για να υποδεχτούν τους άνδρες της εθνικής ομάδας πόλο, οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα από το Σίδνεϊ.

Το κλίμα στο αεροδρόμιο ήταν πανηγυρικό με κόρνες και συνθήματα και τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν ρυθμικά «ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ» όταν είδαν τους Έλληνες αθλητές, με τα μετάλλια κρεμασμένα στο λαιμό τους.

Μία ζεστή αγκαλιά και πολλά «συγχαρητήρια» για την τεράστια αυτή επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι άνδρες της εθνικής πόλο έφτασαν στο αεροδρόμιο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους, και μία μπάλα πόλο που θα προσφέρουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τους Έλληνες αθλητές υποδέχτηκαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Οι διεθνείς πολίστες και ο προπονητής της εθνικής, Θοδωρής Βλάχος, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο που τους περίμενε στην πύλη των αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος.

Υπενθυμίζεται ότι την ελληνική αποστολή συνέθεσαν οι Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μάνος Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Τους διεθνείς συνόδευσαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσιοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος και η αναλύτρια βίντεο, Κατερίνα Τανκέεβα.

Δείτε εικόνες από την υποδοχή των αθλητών της εθνικής πόλο: