Τροφική δηλητηρίαση στη Νίκαια: Στο μικροσκόπιο τα δείγματα, αναμένονται τα αποτελέσματα – Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Εννέα άτομα, επτά ενήλικες και δύο παιδιά, προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, πιθανόν μετά την κατανάλωση γεύματος με κοτόπουλο από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διευκρίνιση της ακριβούς αιτίας, ενώ οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό και την πιθανή σύνδεσή του με προηγούμενα κρούσματα σαλμονέλας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα δείγματα τροφής που κατανάλωσαν 9 άτομα που προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.
  • Η κατάσταση της υγείας όλων των ασθενών σταθεροποιήθηκε και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά σαλμονέλλωση για τα εννέα άτομα.
  • Για την προστασία, το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να ψηθεί καλά, ενώ είναι σημαντικό να αποφεύγεται η επαφή του με σαλατικά ή άλλα τρόφιμα που δεν θα ψηθούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα δείγματα της τροφής που κατανάλωσαν τα άτομα που κατέληξαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Ταυτόχρονα αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για να διευκρινιστεί η ακριβής αιτία. Το περιστατικό ερευνάται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν την πηγή της μόλυνσης, καθώς και το εάν συνδέεται με προηγούμενα κρούσματα που είχαν καταγραφεί σε άλλες περιοχές, όπως εκείνα της σαλμονέλας στη Λαμία.

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Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά ενήλικες και δύο παιδιά, τα οποία είχαν καταναλώσει γεύμα από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Όλοι εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς και διάρροια.

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Για το περιστατικό μίλησε η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Ελένη Κανταράκη, η οποία ανέφερε ότι οι ασθενείς προσήλθαν στις 26 Ιουλίου με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση, μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο.

«Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίαζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν», δήλωσε η διοικήτρια.

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Όπως τόνισε, η ακριβής αιτία των περιστατικών αναμένεται να διευκρινιστεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι η κατάσταση της υγείας όλων των ασθενών σταθεροποιήθηκε και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

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Στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, με τελευταία περίπτωση τα εννέα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤnews, o καθηγητής Υγιεινής Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.

O κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα εννέα άτομα που νοσηλεύονται στη Νίκαια έχουν σαλμονέλλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο.

Επίσης, αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλλωση και όπως είπε το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να ψηθεί καλά.

«Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ωμό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για δύο λεπτά τουλάχιστον που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «τότε, ακόμα και σαλμονέλα να ‘χει το κοτόπουλο δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο».

Σημείωσε ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας. «Υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό τους σαλμονέλα και γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου», προσέθεσε.

«Άρα λοιπόν το κοτόπουλο πρώτον πρέπει να ψηθεί καλά και δεύτερον εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και στον ίδιο χώρο χειριζόμαστε σαλατικά, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά, τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν», εξήγησε.

«Είναι βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα», προσέθεσε.

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